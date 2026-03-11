Pentathlon Moderno, stagione al via con il Campionato Italiano Senior

Occhi puntati, dunque, sulle novità regolamentari ma anche su importanti ritorni. Tornerà in gara, infatti, la due volte campionessa del mondo e vincitrice della finale di World Cup 2023 Elena Micheli. La 26enne del Centro Sportivo Carabinieri gareggerà per la prima volta dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e a cinque mesi dalla nascita della piccola Vittoria, e si cimenterà per la prima volta nella nuova disciplina a ostacoli in una gara ufficiale. Al rientro e per la prima volta in gara dopo la maternità anche Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), diventata mamma di Lorenzo nel settembre 2025. Riflettori su Aurora Tognetti (Carabinieri), bronzo mondiale e oro a squadre mondiale nel 2025 e campionessa italiana in carica, Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre), oro mondiale a squadre nel 2025, e sulla 17enne Annachiara Allara (Junior Asti), seconda all’Assoluto nel dicembre scorso. In campo maschile occhi puntati, tra gli altri, su Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), reduce da importanti risultati internazionali nel 2025, Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) e Denis Agavriloaie (Esercito), rispettivamente secondo e terzo all’Assoluto 2025, e su Roberto Micheli (Fiamme Oro), vicecampione italiano in carica.

La gara gode del patrocinio del Comune di Fiano Romano che ha concesso a titolo gratuito alla Fipm il Palazzetto dello Sport dove si svolgeranno le prove di scherma nelle giornate di venerdì e sabato. Saranno 112, complessivamente, gli atleti partecipanti (42 donne e 70 uomini). Le gare prenderanno il via venerdì 13 marzo 2026, con un format che ricalcherà quello utilizzato nelle competizioni internazionali e gli atleti divisi in due poule per genere: alle 8:00 prenderà il via il Ranking Round di scherma in programma presso il Palazzetto dello Sport di Fiano Romano, alle 9:20 scatteranno le prove di ostacoli e nuoto che si svolgeranno in contemporanea presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti, dove, dalle 14:20 scatterà il laser run. Sabato mattina, dalle 8:30, presso il Palazzetto dello Sport di Fiano Romano, si svolgerà il Seeding Round di scherma per determinare il tabellone per la fase a eliminazione diretta. Domenica 15 marzo 2026 occhi puntati, al Cpo di Montelibretti, sulle finali (scherma a eliminazione diretta, ostacoli, nuoto e laser run): la gara femminile prenderà il via alle 10:10 , mentre quella maschile scatterà alle 14:10.

Le finali di domenica saranno visibili in diretta sul canale YouTube della Fipm.