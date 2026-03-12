WWE, Chelsea Green e la nuova "Era Netflix": l'Italia al centro del ring

ROMA - Il vento sta cambiando nel mondo dello sport-entertainment e l’Italia non è mai stata così vicina all’occhio del ciclone. Con il passaggio globale su Netflix previsto per aprile e lo storico debutto di un Premium Live Event a Torino il prossimo 31 maggio, la WWE si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione culturale nel Bel Paese. Per capire come gli atleti stiano vivendo questa trasformazione, abbiamo incontrato Chelsea Green, una delle personalità più carismatiche e influenti della federazione di Stamford. Non è solo una questione di business, ma di un legame profondo che si stringe: "È una nuova era, la 'Reality Era'", spiega Chelsea . "L’Italia avrà tutto in un unico posto su Netflix, rendendo le storie più accessibili che mai. E iniziare questo viaggio con WrestleMania è semplicemente enorme."

Il fattore Italia: tra moda e tifo

Non è un segreto che Chelsea Green ami l’Italia. Già avvistata in passato con la maglia dell’AC Milan, la superstar ha confermato di essere ancora "sul mercato" per quanto riguarda la fede calcistica: "Sono aperta a suggerimenti. Tra Inter e Milan so che c’è una rivalità accesa, quindi ascolterò i fan durante il tour." Ma il vero omaggio al nostro Paese arriverà probabilmente sul ring di Torino. Da icona di stile, Chelsea ha già in cantiere un look dedicato: "Ho circa venti set di abbigliamento pronti, e alcuni richiamano i colori della bandiera italiana. L'Italia è la terra dell'alta moda, e sto pensando a qualcosa di speciale, magari ispirato proprio allo stile milanese."

All'ombra delle leggende

Dietro i riflettori e i costumi scintillanti, c'è il lavoro duro di un'atleta che gode della stima dei più grandi. Chelsea ha parlato del suo rapporto con The Undertaker, un mentore d’eccezione che ne sta forgiando la fiducia: "Avere qualcuno come lui nella tua squadra, che ti ricorda costantemente il tuo valore, è una spinta pazzesca. In questa fase della mia carriera, la sua fiducia è l’arma in più." E non è l’unico "big" a osservarla: con Triple H al comando della parte creativa, Chelsea si muove in un ambiente che ne valorizza l’intraprendenza, permettendole di spaziare tra il ring e le aspirazioni nel mondo del cinema a Hollywoo.

Una visione per il futuro: "Power to the girls”

Guardando al futuro immediato, il mirino è puntato su WrestleMania e sulla rivalità con Tiffany Stratton (da lei ribattezzata "Miss Tacky Time"). Ma se Chelsea Green avesse il potere assoluto per una notte, come General Manager di Torino, la sua missione sarebbe chiara: "Metterei quante più donne possibile nella card. Vorrei rimescolare le gerarchie e dare al titolo degli Stati Uniti il prestigio che merita. Chi se ne frega dei ragazzi? Io tifo per le ragazze!" L'appuntamento è fissato: tra poche settimane la WWE sbarcherà su Netflix e a maggio Torino diventerà la capitale mondiale del wrestling, con i biglietti per lo spettacolo nella Regione Piemonte e tutti gli altri appuntamenti italiani già in vendita su wwe.com/events. Con una Chelsea Green così motivata, lo spettacolo è assicurato.