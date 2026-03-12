Il Dinghy 12’ torna a Gallipoli: il 14 e 15 marzo il Campionato Zonale della VIII Zona FIV
Ritorna uno degli appuntamenti più attesi della vela nazionale, le acque della perla dello Ionio ospiteranno il il torneo organizzato dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè
Gallipoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della vela nazionale. Sabato 14 e domenica 15 marzo le acque della perla dello Ionio ospiteranno il Campionato Zonale della Classe Dinghy 12', organizzato dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè, presieduto da Gabriele Lazzari, sotto l'egida della Federazione Italiana Vela – VIII Zona. L'evento segna il ritorno nella città salentina di una delle classi veliche più affascinanti e iconiche del panorama delle derive. Il Dinghy 12', nato da un progetto del 1912, rappresenta ancora oggi una perfetta sintesi di eleganza, storia e spirito sportivo. Imbarcazione senza tempo, capace di coniugare tradizione e competizione, fu selezionata per due edizioni dei Giochi Olimpici, nel 1920 e nel 1928. Oggi continua a conquistare velisti di ogni età, offrendo il piacere autentico della regata unito alla passione pura per la vela. Gallipoli, con il suo suggestivo campo di regata e condizioni meteo ideali durante tutto l'anno, si conferma palcoscenico perfetto per questa classe monotipo. Le prove di flotta si svolgeranno nello specchio d'acqua antistante le mura del Borgo Antico: uno scenario unico, dove la città vecchia diventerà una vera e propria tribuna naturale dalla quale cittadini e visitatori potranno assistere allo spettacolo delle vele in mare. La base logistica dell'evento sarà allestita allo Scalo presso la Banchina del Canneto, luogo simbolo della tradizione marinara gallipolina. A pochi passi si trova anche la sede invernale del Club Velico Ecoresort Le Sirenè, ospitata presso l'Hotel Bellavista Club, dove soggiorneranno i partecipanti. All'organizzazione collaboreranno inoltre i circoli velici cittadini, in uno spirito di condivisione che rafforza il legame tra sport, territorio e comunità. Il programma prevede fino a quattro prove complessive, con un massimo di due regate al giorno, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. Tra sport, mare e tradizione, il ritorno del Dinghy 12' a Gallipoli promette di offrire un fine settimana di grande vela, incorniciato dalla straordinaria bellezza paesaggistica e culturale della città jonica.