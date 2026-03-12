Let’ s Move Together, lo sport in piazza nelle cinque province del Lazio organizzato dagli Eps

Una partecipata conferenza stampa nella sala Tevere della Regione Lazio, introdotta e presentata dalla conduttrice della Domenica Sportiva Simona Rolandi , è stata l’ideale taglio del nastro di 1^ edizione di Let’ s move Together , evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio , neonata struttura di coordinamento che raggruppa 13 enti di promozione sportiva regionale. Alla conferenza stampa hanno partecipato Elena Palazzo , assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio, che ha fatto gli onori di casa; Massimo Zibellini presidente dall’Associazione EPS Lazio ; Andrea Ruggeri e Paolo Anedda, vice presidenti del Coni Lazio che hanno portato il saluto del presidente Alessandro Cochi; Roberto Cipolletti vice presidente del Associazione EPS Lazio ; Chiara Frontini Sindaco di Viterbo , accompagnata dall’Assessore allo Sport Emanuele Aronne ; Stefania Tessari delegata del Comitato Paralimpico Italiano .

Video messaggi di saluto sono arrivati da Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, e da Juri Morico, presidente nazionale Opes e rappresentante degli enti di promozione sportiva nella giunta nazionale Coni. Presenti i presidenti regionali e delegati di tutti e tredici gli enti aderenti all’Associazione EPS Lazio.

Per la prima volta gli EPS della regione lavoreranno in sinergia su un ambizioso progetto con il patrocinio della Regione Lazio e del Coni Lazio per portare lo sport nelle piazze e nei palazzetti delle cinque province del Lazio coinvolgendo ASD, dirigenti, atleti e tutti i cittadini . Dal 27 marzo al 26 aprile, Latina, Viterbo, Rieti, Roma e Frosinone diventeranno per due o tre giorni delle vere e proprie palestre a cielo aperto dove gli Enti di promozione sportiva garantiranno a tutti i cittadini l’opportunità di praticare le diverse discipline sportive all’ interno di Villaggi dedicati allo sport e al benessere fisico, sotto l’attenta guida dei tecnici delle ASD affiliate che saranno a disposizione per insegnare le diverse discipline proposte a tutti coloro che vorranno essere coinvolti, garantendo la possibilità di provare anche ai neofiti. Particolare attenzione per i più fragili, il cui accesso allo sport è maggiormente complesso: anziani, portatori di disabilità, soggetti economicamente più deboli, scenderanno in campo alla stregua di tutti gli altri.

L’obiettivo di Let’ s move Together, oltre a promuovere il lavoro degli Enti di Promozione che da sempre operano nei quartieri, nelle periferie, nei piccoli e grandi comuni, nelle aree interne garantendo a tutti l’accessibilità alla pratica sportiva, è quello di costruire e diffondere un nuovo modello che rafforzi e diffonda lo sport evidenziandone i valori educativi e culturali in tutte e cinque le province.

Test posturale gratuito

In tutte le tappe di Let’ s move Together A.S.C. (Attività Sportive Confederate) organizzerà test posturali gratuiti per tutti i partecipanti all’evento offrendo consulenza ed indicazioni per 1) Correzione postura; 2) Prevenzione dei dolori muscolari; 3) Benessere fisico.

Il programma

Let’ s move Together prenderà il via a Latina il 27/28 e 29 marzo nella centralissima Piazza del Popolo. Il Villaggio si trasferirà poi a Viterbo il 11 e 12 aprile presso il Centro Sportivo Santa Barbara e in contemporanea a Rieti l’11/12 aprile, all’interno della Piscina Campolognano e Pala Malfatti, si arriverà a Roma il 17/18 e 19 aprile all’interno dello Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, nell’area adiacente e nel Club Villaggio Olimpico. Gran finale a Frosinone all’interno della Villa Comunale il 25 e 26 aprile.

I seminari

Il CONI Lazio, all’interno del Protocollo ”CONI e Regione per lo Sport fortemente voluto dal Presidente della Regione Lazio Rocca e dall’Assessore Palazzo, nell’ambito della sua opera di formazione, organizza cinque seminari nelle province del Lazio, in concomitanza con gli eventi sportivi promossi dagli Enti di Promozione Sportiva. I seminari saranno un momento per riunire il mondo dello sport regionale. Ad ogni appuntamento interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, delegati e fiduciari CONI Lazio, dirigenti sportivi di FSN, DSA, EPS, ASD e SSD dei territori, professionisti degli ordini regionali.

Gli incontri si svolgeranno:

• Venerdì 27 marzo a Latina – Sala De Pascale – ore 11.00;

• Mercoledì 8 aprile a Viterbo – Parrocchia S. Maria della Grotticella – ore 15.30;

• Sabato 11 aprile a Rieti – Pala Malfatti – ore 11.00;

• Venerdì 17 aprile a Roma – Sala Conferenze (es Sala Rossa) del Polo Natatorio del Foro Italico – ore 16.00;

• Venerdì 24 aprile a Frosinone – Salone Villa Comunale – ore 16.00

Le discipline proposte

LATINA-Atletica Leggera, Catch’n serve ball, Danza, Corsa su strada 21 km/ 10 km, Passeggiata 3 km, Pallavolo, Basket, Calcio a cinque, Arti Marziali, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

VITERBO- Basket, Volley, Arti Marziali, Danza, Ginnastica Artistica e Ritmica, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

ROMA- Basket, Arti Marziali, Volley misto, Catch’n serve ball, Calcio a cinque e calcio a otto giovanile, Danza, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

RIETI- Arti Marziali, Basket, Volley, Nuoto, Calcio a cinque e Basket per i diversamente abili mentali, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

FROSINONE - Basket, Arti Marziali, MINI volley, Mini Basket, Fitness Musicale, Calcio a cinque, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative, Ginnastica, Ginnastica Ritmica, Trail, Nordic Walking, Triathlon, Cheerleader, Ciclismo, Giochi del Sorriso, Orientamento, Sport Paralimpico.

In ogni città si svolgerà un evento di rifiuton ambientale. Saranno riciclati dei tappi di bottiglia di plastica che saranno trasformati in oggetti utili per la casa.

Nei cinque Villaggi il Coni Lazio sarà presente con uno stand per promuovere e far conoscere le proprie attività ed organizzerà in ogni sede un convegno che avrà come tema l’impiantistica sportiva.

Le dichiarazioni

Elena Palazzo-

“ Siamo da sempre al fianco degli Enti di Promozione sportiva per il ruolo essenziale che hanno nel farsi portatori dei migliori valori dello sport. Salutiamo quindi con grande favore la costituzione del Coordinamento che siamo certi potrà portare a grandi risultati. Per questo ribadiamo la nostra vicinanza agli Enti: fare rete tra istituzioni, enti di promozione e associazioni sportive è la chiave per rendere lo sport davvero accessibile a tutti e valorizzare lo straordinario patrimonio di società e volontari che animano il nostro territorio “.

Massimo Zibellini-

“ Let’ s move Together-sottolinea il presidente dell’Associazione degli EPS Lazio Massimo Zibellini-è il primo concreto esempio di quello che sarà il nostro cammino nei prossimi mesi. Abbiamo messo in moto, a pochi mesi dalla nostra nascita, una concreta sinergia che è figlia di un’idea condivisa del ruolo degli enti, volta a rispondere concretamente ad un diritto inalienabile di tutti i cittadini: l’accesso alla pratica sportiva. Mi preme sottolineare come tutti gli enti aderenti all’associazione si siano attivati per realizzare questo straordinario progetto. Ringraziamo la Regione Lazio, in particolar modo l’Assessore Elena Palazzo, per aver ospitato la conferenza stampa nella prestigiosa Sala Tevere e per esserci sempre vicini, ed il Coni Lazio, per aver dato la disponibilità a promuovere l’evento insieme a noi. Invito sin d’ora tutti a partecipare perché nei Villaggi che allestiremo vogliamo coinvolgere davvero tutti. Non ci fermeremo qui. Per settembre stiamo preparando una grande manifestazione, interamente autofinanziata ed autogestita dagli enti di promozione, per offrire momenti di sport a tutti i cittadini del Lazio“.

Andrea Ruggeri-

“Nel portare il saluto del presidente Alessandro Cochi sottolineo come il Coni Lazio sia al fianco degli Enti che, sposando in pieno la nostra filosofia, con questo progetto porterà lo sport nei territori. Gli EPS rappresentano 13 milioni di sportivi, un numero significativo che corrisponde al 20% della popolazione italiana, un dato cresciuto del 5% rispetto allo scorso anno e che è destinato ad aumentare ancora nel prossimo futuro grazie al grande lavoro che stanno facendo gli Enti su tutto il territorio nazionale “.

Paolo Anedda-

“Credo che questo evento rappresenti un punto di partenza importante di un progetto più ampio che gli Enti di promozione sportiva stanno progettando per il prossimo futuro. Abbiamo unito le forze, vincendo anche le perplessità di qualcuno, dimostrando, soprattutto a noi stessi, le enormi potenzialità che insieme siamo in grado di sfruttare. Let’ s move Together sarà un momento importante di verifica e di coinvolgimento che sicuramente lascerà un segno importante nei cinque capoluoghi della regione dove saremo presenti “.

Roberto Cipolletti-

“ La grande risonanza che Let’ s move Together sta già avendo, ancor prima di cominciare, nelle cinque province del Lazio, è testimonianza concreta del grande lavoro che gli EPS della Regione Lazio hanno fatto in questi mesi in piena sintonia. Mi preme ringraziare soprattutto le strutture territoriali di tutti gli enti , senza le quali non sarebbe stato possibile mettere in piedi un progetto così articolato e complesso. Ringrazio ovviamente anche gli enti locali che hanno recepito immediatamente la bontà e la funzione sociale della nostra iniziativa e si sono messi a disposizione per soddisfare le nostre esigenze “.

Chiara Fortini-

“Siamo davvero felici di ospitare a Viterbo un evento così bello e rivolto alla promozione dello sport per i giovani, per i meno giovani e per tutti i cittadini. Saremo al fianco degli EPS perché siano davvero giornate di sport di grande impatto sociale e di divertimento per tutti i partecipanti “

Svetlana Celli-

“Sono entusiasta di questa iniziativa promossa dagli Enti di Promozione sportiva. Per oltre un mese le piazze e le palestre della nostra regione diventeranno delle palestre a cielo aperto dove tutti i cittadini potranno avvicinarsi allo sport e praticarlo gratuitamente. Sport significa inclusione, salute, educazione e soprattutto comunità. Voglio ringraziare tutti gli operatori e i volontari che renderanno possibile questo grande progetto “.

Juri Morico-

“ Voglio anch’io plaudire a Massimo Zibellini e ai 13 enti di promozione sportiva che hanno pensato e dato vita a Let’ s move Together lavorando tutti insieme per la prima volta per uno sport sociale e di base. Non posso non ringraziare la Regione Lazio, nella persona dell’Assessore Elena Palazzo, per la disponibilità e la competenza con le quali sostiene lo sport regionale, ed il Coni Lazio del presidente Alessandro Cochi, sempre vicino e sensibile alla promozione sportiva e allo sport di base “.