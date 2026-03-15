World Skate Games, Italia da leader ad Asunción dal 2 al 18 ottobre

Tutto pronto ad Asunción per i World Skate Games 2026 , il Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle in programma nella capitale del Paraguay dal 2 al 18 ottobre prossimi. L’Italia è tra Paesi che parteciperanno all’evento internazionale e vuole ribadire il ruolo di leader mondiale, dopo la splendida vittoria del 2024. Nella passata edizione dei Giochi gli Azzurri chiusero in vetta al medagliere generale, portando a casa 97 medaglie totali e 31 ori . Nei giorni scorsi ad Asunción il lancio ufficiale dei WSG 2026, presso la Sala dei Medagliati del Comitato Olimpico Paraguaiano. Il Presidente del Paraguay, Santiago Peña e il Presidente di World Skate e Skate Italia, Sabatino Aracu, insieme al Presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, Camilo Pérez López Moreira e al Ministro e Segretario Esecutivo della Segreteria Nazionale dello Sport, César Ramírez Caje, hanno lanciato ufficialmente i World Skate Games ASU26 . «Lo skate ci insegna che ciò che conta non è la caduta, ma rialzarsi sempre con dignità» ha sottolineato il Presidente Santiago Peña, prendendo simbolicamente il testimone e ringraziando la premier italiana Meloni che nel 2024 inaugurò i Giochi nel nostro Paese.

World Skate Games ASU26: è tutto pronto

È il più grande evento multisportivo organizzato da una singola federazione: 154 titoli in palio, 12 sport e 41 discipline su rotelle, per 22 campionati mondiali all’interno di un singolo Mondiale. Oltre 10.000 atleti provenienti da più di 100 Paesi. Sarà molto più di una competizione. «Lo sport è salute. Lo sport è turismo. Lo sport è la visione di un Paese - ha dichiarato il presidente World Skate, Sabatino Aracu - Quello a cui stiamo assistendo qui, in Paraguay, conferma l’impegno di un Paese in cui tutti, dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Comitato Olimpico, sono coinvolti in prima persona in questo progetto, per l’intero Paese. Non è scontato e non tutti lo fanno. I World Skate Games assegneranno 154 titoli mondiali, riunendo junior e senior, donne e uomini, tutti sotto lo stesso tetto. Sarà un festival della gioventù, un evento che l’intero Paraguay potrà vivere e di cui essere orgoglioso. Siamo una squadra unita e insieme lavoreremo per rendere questo evento un successo condiviso». I World Skate Games sono un successo certificato anche dal grandissimo riscontro della passata edizione record del 2024, tenutasi in Italia, che fece registrare numeri impressionanti sia come impatto economico che mediatico. Oltre 30 milioni di visualizzazioni sui social. Un evento che si è consacrato agli occhi del mondo.