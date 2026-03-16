Successo internazionale per il 1° “City of Rome”: il calcio camminato conquista la Capitale

Si è chiusa presso lo stadio della Farnesina la prima edizione del torneo internazionale di Walking Football “City of Rome”, organizzato dalla Lega Nazionale Walking Football (LNWF). La due giorni di gare ha trasformato Roma nel cuore del calcio camminato europeo, ospitando oltre 30 club da Italia, Spagna, Ungheria, Gibilterra, Francia e Regno Unito.

L’evento, presentato l’11 marzo allo Stadio Olimpico, ha visto sfidarsi centinaia di atlete e atleti nelle categorie Over 40 femminili e Over 40, 50, 60 e 70 maschili. Oltre all'alto livello tecnico, il torneo ha celebrato il valore sociale della disciplina come strumento di salute e aggregazione. Alla premiazione hanno partecipato rappresentanti di Sport e Salute, ASC (Ente di promozione sportiva), Regione Lazio e Comune di Roma, confermando il sostegno istituzionale ai corretti stili di vita.