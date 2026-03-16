Successo internazionale per il 1° “City of Rome”: il calcio camminato conquista la Capitale
Si è chiusa presso lo stadio della Farnesina la prima edizione del torneo internazionale di Walking Football “City of Rome”, organizzato dalla Lega Nazionale Walking Football (LNWF). La due giorni di gare ha trasformato Roma nel cuore del calcio camminato europeo, ospitando oltre 30 club da Italia, Spagna, Ungheria, Gibilterra, Francia e Regno Unito.
L’evento, presentato l’11 marzo allo Stadio Olimpico, ha visto sfidarsi centinaia di atlete e atleti nelle categorie Over 40 femminili e Over 40, 50, 60 e 70 maschili. Oltre all'alto livello tecnico, il torneo ha celebrato il valore sociale della disciplina come strumento di salute e aggregazione. Alla premiazione hanno partecipato rappresentanti di Sport e Salute, ASC (Ente di promozione sportiva), Regione Lazio e Comune di Roma, confermando il sostegno istituzionale ai corretti stili di vita.
A impreziosire la manifestazione la visita di Ubaldo Righetti: l’ex campione d'Italia e della Nazionale ha seguito i match sottolineando come il walking football mantenga vivi i valori agonistici a ogni età. In campo, spiccano le presenze di squadre internazionali come Ferencvaros, Marsiglia, Balompie di Siviglia, Valenciennes, accanto alle eccellenze italiane tra cui Novara WF, UNVS Cecina, Fermana FC, Viareggio Calcio, WF, Audace Isola d’Elba WF, Rondinella del Torrino, Bazzano SCC WF Parma e le romane ASD Roma 1927 Futsal, TC Parioli, Salaria WF, Grifone Calcio e Tridente Calcio.
Un plauso particolare è stato rivolto alla Autonoma Sezione Arbitrale della LNWF. I direttori di gara italiani, specificamente formati, sono stati decisivi nel garantire il rispetto delle regole e del fair play, pilastri fondamentali di questo sport.
“Siamo orgogliosi di questo successo,” hanno dichiarato gli organizzatori. “Vedere atleti di diverse nazionalità abbracciarsi a fine partita è la vittoria più bella. Il walking football è una filosofia di vita che abbatte le barriere generazionali.”
L’appuntamento è fissato per il 2027, con l’obiettivo di rendere il “City of Rome” una tappa fissa del calendario mondiale.