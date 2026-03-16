Puglia Regione Europea dello Sport 2026, il presidente Decaro: “Non solo competizione, sarà un anno di crescita e coesione sociale”

La Regione Puglia consolida il proprio ruolo nel panorama sportivo nazionale ed europeo con il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026 . Una stagione ricca di eventi sportivi di caratura internazionale, inaugurata questa mattina al teatro Kursaal di Bari . Sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro , l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili , il presidente CIP Puglia Gianni Romito , il presidente regionale del CONI Angelo Giliberto , il coordinatore regionale Sport e Salute Puglia Luca Balasco , la presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio e il presidente ACES Europe Vincenzo Lupattelli .

Puglia regione europea dello sport: le novità

Tra le novità annunciate nel corso della cerimonia, l’organizzazione del Trofeo Coni per la prima volta in Puglia, evento che coinvolgerà 4500 persone tra atleti, accompagnatori e federazioni. E dopo 38 anni, ritorna il Trofeo delle Regioni, uno dei più grandi appuntamenti calcistici a livello nazionale dedicato agli under 19.

Le dichiarazioni di Decaro e Casili

“Sono orgoglioso di presentare la Puglia come Regione Europea dello Sport, in un anno particolare per la nostra Regione, perché ospiteremo anche i Giochi del Mediterraneo. Per noi lo sport non è soltanto competizione, è uno spettacolo e un’opportunità di crescita personale, di coesione sociale e salute pubblica. Colgo l’occasione anche per annunciare un nuovo bando da 3 milioni di euro per rendere lo sport anche un attrattore turistico. Nella nostra Regione l’11% del turismo è legato anche agli eventi sportivi, quindi pubblichiamo un bando per l’organizzazione di manifestazioni che ci aiuteranno anche a far conoscere il nostro territorio già dai prossimi mesi” ha commentato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. “Ringraziamo Aces Europe per questo importante riconoscimento alla Regione Puglia, segno che negli ultimi anni abbiamo fatto bene ma che soprattutto la programmazione del 2026 è molto apprezzata a livello europeo. Investiamo 10 milioni di euro in una serie di attività che riguarderanno grandi eventi sportivi a livello nazionale e internazionale, ma guardiamo oltre. Alle scuole, ad esempio, con un nuovo progetto, Sport, scuola ed inclusione, e a tutto il mondo delle persone con disabilità, attraverso misure che riguarderanno il finanziamento di importanti iniziative di inclusione” è il commento dell’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili.