ASI e KeepnFit, lo sport più accessibile per tutti

ASI Nazionale annuncia con entusiasmo la nuova collaborazione con KeepnFit , l’innovativa piattaforma digitale pensata per rendere lo sport accessibile, connesso e senza limiti. Dai parchi alle spiagge, dai centri sportivi alle palestre, passando per eventi e attività organizzate sul territorio, KeepnFit trasforma ogni luogo in uno spazio ideale per allenarsi, socializzare e praticare sport, creando una vera e propria community dedicata al benessere e allo stile di vita attivo.

Una piattaforma al servizio dello sport di base

KeepnFit nasce per rispondere al bisogno crescente di trovare corsi, eventi e sessioni sportive in modo semplice e immediato, favorendo l’incontro tra appassionati, professionisti, società sportive e operatori del settore. Attraverso un’app intuitiva e gratuita, gli utenti possono:

- Visualizzare eventi e corsi tramite mappa interattiva

- Prenotare attività sportive

- Consultare il calendario eventi

- Seguire professionisti e società

- Pubblicare contenuti e recensioni

Gli operatori e le società, invece, dispongono di un’area dedicata per:

- Creare e promuovere eventi

- Gestire prenotazioni e comunicazioni

- Pubblicare foto e video

- Rafforzare il rapporto con i propri utenti

Un valore aggiunto per le società affiliate ASI

Grazie a questa collaborazione, ASI rafforza il proprio ruolo di promotore dello sport sul territorio, offrendo alle proprie affiliate uno strumento concreto, moderno e innovativo.

I principali vantaggi per le società ASI:

- Maggiore visibilità per corsi ed eventi

- Supporto nella ricerca di nuovi iscritti

- Gestione facilitata dei propri utenti

- Comunicazione diretta e immediata

- Nessun costo di abbonamento

KeepnFit diventa così un benefit reale per l’affiliazione ASI, contribuendo ad aumentare il valore percepito dei servizi offerti dall’Ente.

Opportunità per tecnici e professionisti

Anche i tecnici e i professionisti del settore sportivo e del benessere trovano in KeepnFit un potente alleato per:

- Migliorare la propria visibilità professionale

- Promuovere corsi, workshop ed eventi formativi

- Ampliare la propria rete di contatti

- Rafforzare la credibilità grazie a un profilo dedicato

Innovazione e sport: la visione condivisa

Questa partnership rappresenta un passo concreto verso una nuova concezione di sport, più inclusiva, accessibile e digitale, capace di avvicinare sempre più persone all’attività fisica e al benessere. ASI conferma così il proprio impegno nella modernizzazione dei servizi offerti alle società affiliate, puntando su strumenti che valorizzano la pratica sportiva e ne ampliano le opportunità di diffusione. Lo sport è davvero a portata di app. Con ASI e KeepnFit, il futuro dell’attività sportiva è già iniziato.