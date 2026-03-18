Torneo City of Rome show, che successo per la Lega di Walking Football
Grande successo per la Lega di Walking Football in occasione del torneo internazionale City of Rome che ha visto numerose squadre del Vecchio Continente affrontarsi nella Capitale destando interesse e curiosità per una disciplina destinata a diventare presto una vera e propria opportunità per fare sport tutelando cuore e salute. Toccante e sincero anche il messaggio di ringraziamento diffuso dalla Lega per la partecipazione all'iniziativa che avrà certamente presto un seguito: «Cari Atleti, Amici e Partner, Si sono spenti i riflettori sul primo torneo internazionale di Walking Football "City of Rome", ma l’eco dei passi sul campo e delle risate a fine gara risuona ancora forte. Vedere convergere nella Capitale squadre e arbiti provenienti da Francia, Ungheria, Inghilterra, Spagna, Gibilterra, San Marino e da ogni angolo d’Italia, da Novara a Fermo, da Cecina all’Isola d’Elba, da Viareggio a Firenze, Parma, Andria, Livorno e Roma, è stato un traguardo che va oltre il risultato sportivo. Siamo stati una comunità vibrante, capace di dimostrare che la vitalità non ha scadenza. Il calcio camminato non è solo uno sport; è un manifesto di resistenza e gioia. Vedere atleti dai 40 agli oltre 80 anni rincorrere un pallone con la stessa foga e lo stesso sorriso di un ragazzino è la prova che l’attività fisica e la condivisione sono la vera "medicina" per restare giovani. Abbiamo celebrato la vita, un passo alla volta. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto di chi ha creduto nel valore sociale del nostro progetto, per questo rivolgiamo un profondo ringraziamento agli Enti che hanno patrocinato l’evento:
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Sport e Salute SpA;
- Consiglio Regionale del Lazio;
- Comune di Roma (Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda);
- A.S.C. (Attività Sportive Confederate), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- Unione Nazionale Veterani dello Sport - sezione autonoma di Roma "Lupa", Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI.
Organizzare un evento di questa portata, mossi esclusivamente dallo spirito del volontariato degli associati della LEGA NAZIONALE WALKING FOOTBALL, è stata una sfida immensa.
Consapevoli che, accanto a tante cose riuscite, alcune dinamiche non hanno funzionato come speravamo. Non cerchiamo scuse, ma facciamo tesoro dell'esperienza. Ogni criticità sarà oggetto di un'analisi rigorosa: il nostro esserere un'organizzazione no-profit non ci esime dal voler tendere all'eccellenza, e le vostre segnalazioni in merito saranno i pilastri su cui costruiremo il futuro. Nonostante le fatiche, resta la bellezza di un abbraccio tra nazionalità diverse e la consapevolezza che il Walking Football è un ponte che unisce le generazioni e i territori. Continueremo a promuovere questo sport con dedizione, perché vedere un uomo di ottant'anni esultare per un gol è l'immagine più bella della dignità e della forza umana. Grazie per aver camminato con noi. Grazie per aver reso Roma, per qualche giorno, la capitale mondiale del cuore.
La Lega Nazionale Walking Football