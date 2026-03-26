Latina, a Piazza del Popolo la prima edizione di Let’s move Together da venerdì 27 a domenica 29 marzo
Da venerdì 27 a domenica 29 marzo sarà Latina ad inaugurare la 1^ edizione di Let’s move Together, l’evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio con il contributo della Regione Lazio ed il sostegno del Coni Lazio, che porterà lo sport di base nelle piazze, nelle strade e nei palazzetti delle cinque province della regione. Una grande kermesse che vedrà coinvolti 13 Enti di promozione sportiva, i quali per la prima volta interagiranno e lavoreranno fianco a fianco, le ASD affiliate, per offrire gratuitamente a tutti i cittadini l’ opportunità di praticare le diverse discipline all’ interno di Villaggi dedicati allo sport e al benessere fisico, sotto l’attenta guida dei tecnici delle ASD affiliate i quali saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno essere coinvolti. A Latina Let’s move Together avrà come scenario la centralissima Piazza del Popolo dove sabato 28, dalle 9 alle 18, e domenica 29, dalle 9 alle 14, sarà allestita una vera e propria palestra a cielo aperto in uno scenario unico e coinvolgente. Atletica Leggera, Catch’n serve ball, Danza, Passeggiata 3 km, Pallavolo, Basket, Calcio a cinque, Arti Marziali, Baseball, con una macchina spara palline che darà modo a tutti di provare l’emozione di provare la propria abilità con la mazza, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative, e tante altre sorprese, le offerte per tutti gli amanti dello sport che potranno vivere una giornata di grande coinvolgimento e di aggregazione. I più sportivi potranno prendere parte, domenica 29 anche alla mezza maratona di Latina, che si svolgerà in contemporanea, che prevede distanze di 21 km e 9,8 km. Domenica 29 sarà presente del Villaggio l’Assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo che ha fortemente creduto nell’iniziativa e che ha voluto essere al fianco degli enti di promozione in questo progetto. Andrea Chiarato, Assessore allo Sport del Comune di Latina, ha sposato con grande entusiasmo, a nome di tutta l’amministrazione Comunale il progetto dell’Associazione degli EPS e si è messo a disposizione affinchè Let’ S Move Together prenda il via nel migliore dei modi i prossimi 27/28 e 29 marzo, proprio dal capoluogo pontino. “Essere la prima città del Lazio ad ospitare questo evento nella centralissima Piazza del Popolo- ha dichiarato l’Assessore- è motivo d’orgoglio per la nostra città. Lo sport è integrazione, benessere, aggregazione, noi ci abbiamo creduto sin da subito, da quando Massimo Zibellini è venuto a proporcela. Ringrazio lui ed il Coordinamento degli EPS con i quali si è instaurato da subito un’intesa e un rapporto di collaborazione proficuo che avrà certamente un seguito nel prossimo futuro con altre iniziative. Il Comune di Latina si è attivata per promuovere la tre giorni di Let’s Move Together affinchè siano coinvolti giovani e meno giovani, studenti e associazioni sportive perchè questo appuntamento diventi una vera e propria festa dello sport, dando la possibilità a tutti di divertirsi praticando la disciplina preferita. La nostra Amministrazione è estremamente attenta a tutto quello che riguarda lo sport, di cui riconosciamo l’enorme ed imprescindibile valore sociale. In due anni e mezzo abbiamo investito 12 milioni sull’impiantistica, dimostrando con i fatti la nostra volontà di mettere mano ad atavici problemi che si trascinavano da anni".
Test posturale gratuito- A Latina l’A.S.C. (Attività Sportive Confederate) organizzerà, come nelle tappe a seguire test posturali gratuiti per tutti i partecipanti all’evento offrendo consulenza ed indicazioni per 1) Correzione postura; 2) Prevenzione dei dolori muscolari; 3) Benessere fisico.
Prologo a Let’ s move Together venerdì 27 marzo il 1° Seminario organizzato dal Coni Lazio- Venerdì 27 marzo a Latina, nella Sala De Pasquale, con inizio alle ore 15, prenderà il via da un ciclo di seminari, che si svolgeranno in contemporanea con le cinque tappe di “Let’s Move Together”,organizzati e promossi dal CONI Lazio dedicati allo sport territoriale, con un focus particolare sull’impiantistica sportiva. L’incontro è aperto al pubblico. I seminari sono organizzati nell’ambito del Protocollo “CONI e Regione per lo Sport”. L’iniziativa rientra nel percorso condiviso con la Regione Lazio, fortemente sostenuto dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore allo sport Elena Palazzo, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le realtà sportive del territorio. I seminari rappresenteranno un momento di confronto e incontro per il mondo sportivo regionale. A ciascun appuntamento parteciperanno dirigenti dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che ha stretto un forte legame con il CONI Lazio, rappresentanti delle istituzioni locali, delegati e fiduciari del CONI Lazio, dirigenti sportivi di federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, insieme a società e associazioni sportive del territorio e professionisti appartenenti agli ordini regionali. Al seminario interverranno l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il Delegato provinciale CONI Mauro Di Prospero, il Presidente del CSEN Lazio Giampiero Cantarini, il referente commerciale Area Centro e Sardegna dell’ICSC Andrea Baldi e il tecnico regionale per l’impiantistica sportiva del CONI Lazio Enrico Frittelli.