Latina, a Piazza del Popolo la prima edizione di Let’s move Together da venerdì 27 a domenica 29 marzo

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo sarà Latina ad inaugurare la 1^ edizione di Let’s move Together, l’evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio con il contributo della Regione Lazio ed il sostegno del Coni Lazio, che porterà lo sport di base nelle piazze, nelle strade e nei palazzetti delle cinque province della regione. Una grande kermesse che vedrà coinvolti 13 Enti di promozione sportiva, i quali per la prima volta interagiranno e lavoreranno fianco a fianco, le ASD affiliate, per offrire gratuitamente a tutti i cittadini l’ opportunità di praticare le diverse discipline all’ interno di Villaggi dedicati allo sport e al benessere fisico, sotto l’attenta guida dei tecnici delle ASD affiliate i quali saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno essere coinvolti. A Latina Let’s move Together avrà come scenario la centralissima Piazza del Popolo dove sabato 28, dalle 9 alle 18, e domenica 29, dalle 9 alle 14, sarà allestita una vera e propria palestra a cielo aperto in uno scenario unico e coinvolgente. Atletica Leggera, Catch’n serve ball, Danza, Passeggiata 3 km, Pallavolo, Basket, Calcio a cinque, Arti Marziali, Baseball, con una macchina spara palline che darà modo a tutti di provare l’emozione di provare la propria abilità con la mazza, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative, e tante altre sorprese, le offerte per tutti gli amanti dello sport che potranno vivere una giornata di grande coinvolgimento e di aggregazione. I più sportivi potranno prendere parte, domenica 29 anche alla mezza maratona di Latina, che si svolgerà in contemporanea, che prevede distanze di 21 km e 9,8 km. Domenica 29 sarà presente del Villaggio l’Assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo che ha fortemente creduto nell’iniziativa e che ha voluto essere al fianco degli enti di promozione in questo progetto. Andrea Chiarato, Assessore allo Sport del Comune di Latina, ha sposato con grande entusiasmo, a nome di tutta l’amministrazione Comunale il progetto dell’Associazione degli EPS e si è messo a disposizione affinchè Let’ S Move Together prenda il via nel migliore dei modi i prossimi 27/28 e 29 marzo, proprio dal capoluogo pontino. “Essere la prima città del Lazio ad ospitare questo evento nella centralissima Piazza del Popolo- ha dichiarato l’Assessore- è motivo d’orgoglio per la nostra città. Lo sport è integrazione, benessere, aggregazione, noi ci abbiamo creduto sin da subito, da quando Massimo Zibellini è venuto a proporcela. Ringrazio lui ed il Coordinamento degli EPS con i quali si è instaurato da subito un’intesa e un rapporto di collaborazione proficuo che avrà certamente un seguito nel prossimo futuro con altre iniziative. Il Comune di Latina si è attivata per promuovere la tre giorni di Let’s Move Together affinchè siano coinvolti giovani e meno giovani, studenti e associazioni sportive perchè questo appuntamento diventi una vera e propria festa dello sport, dando la possibilità a tutti di divertirsi praticando la disciplina preferita. La nostra Amministrazione è estremamente attenta a tutto quello che riguarda lo sport, di cui riconosciamo l’enorme ed imprescindibile valore sociale. In due anni e mezzo abbiamo investito 12 milioni sull’impiantistica, dimostrando con i fatti la nostra volontà di mettere mano ad atavici problemi che si trascinavano da anni".