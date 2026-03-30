Una tre giorni di sport, un uno scenario unico, reso ancor più suggestivo dalla grande partecipazione di società sportive, di atleti, di allenatori di semplici passanti, che hanno fatto da cornice all’iniziativa. Il primo weekend di Let’s Move Together è stato, come nelle previsioni, un grande successo. Piazza del Popolo di Latina è stata teatro dell’esordio assoluto della manifestazione sportiva organizzata e promossa dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio, con il sostegno della Regione Lazio e del Coni Lazio.

IL CONVEGNO - L’evento ha avuto un prologo di grande impatto culturale e di riflessione venerdì 27 marzo con il convegno sull’impiantistica sportiva organizzato dal Coni Lazio. In una gremita Sala de Pasquale gremita in ogni ordine di posto, l’assessore allo sport della regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore allo sport di Latina Andrea Chiarato, il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il dirigente ICSC Andrea Baldi, il vice presidente vicario del CONI Lazio Andrea Ruggeri, il vice presidente del CONI Lazio Paolo Anedda, il delegato territoriale del CONI Lazio Mauro Di Prospero, il tecnico dell’impiantistica del CONI Lazio Enrico Frittelli, e il tesoriere del coordinamento degli EPS Lazio Giampiero Cantarini, hanno relazionato sullo stato dello sport del territorio. Un momento di confronto concreto con istituzioni, dirigenti e operatori del settore per costruire insieme politiche sempre più efficaci e vicine ai territori.

LA DUE GIORNI IN PIAZZA - Una vera e propria palestra a cielo aperto è stata allestita dai tredici enti coinvolti nella centralissima Piazza del Popolo sabato 28 e domenica 29. Due giorni intensi in cui tutti, giovani, anziani, diversamente abili, atleti esperti e neofiti, hanno avuto gratuitamente la possibilità di praticare tante discipline e di visitare i tanti stand, della Regione Lazio, del Coni e di tutti gli EPS, allestiti intorno alle diverse aree sportive che hanno animato e colorato la location. Judo, arti marziali, basket, calcio a 5, tiro con l’arco, danza, un’area per i più piccoli con gonfiabili ludico/sportivi, persino una sfilata di cani bassotti organizzata dalle associazioni pontine, hanno permesso a tutti di divertirsi e di avvicinarsi a discipline popolari e a quelle meno conosciute. Una partecipazione di oltre 10000 visitatori, nell’arco dei due giorni, hanno decretato il successo dell’evento che proseguirà nelle prossime settimane a Viterbo il 11 e 12 aprile presso il Centro Sportivo Santa Barbara e in contemporanea a Rieti l’11/12 aprile, all’interno della Piscina Campolognano e Pala Malfatti, poi a Roma il 17/18 e 19 aprile all’interno dello Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, nell’area adiacente e nel Club Villaggio Olimpico. Gran finale a Frosinone all’interno della Villa Comunale il 25 e 26 aprile.

TEST POSTURALE GRATUITO - Centinaia di visitatori hanno potuto usufruire, nell’apposita area, di test posturali gratuiti, organizzati da A.S.C. (Attività Sportive Confederate). Personale qualificato ha sottoposto gratuitamente test volti a:1) Correzione postura; 2) Prevenzione dei dolori muscolari; 3) Benessere fisico. L’iniziativa proseguirà nei prossimi appuntamenti di Let’s Move Together.

LE AUTORITA’ PRESENTI - A certificare il successo della due giorni in Piazza del Popolo la presenza di tante autorità che hanno voluto toccare con mano la qualità ed il forte impatto sociale della manifestazione. A fare gli onori di casa il presidente Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio Massimo Zibellini, con il vice presidente Roberto Cipolletti e Paolo Anedda. Massimo Boiardi e Giampaolo Morsa hanno partecipato attivamente all’organizzazione insieme ai presidenti degli Enti coinvolti. Fra gli stand l’Assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, l’Assessore allo Sport Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il Presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi che hanno voluto cimentarsi personalmente nelle tante attività proposte.