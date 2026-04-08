Roma Appia Run 2026: il fascino eterno della corsa sulla Regina Viarum

C’è una corsa che più di ogni altra riesce a fondere sport, storia e paesaggio in un’unica, straordinaria esperienza. È la Roma Appia Run , in programma domenica 19 aprile 2026 , pronta a riportare migliaia di runner nel cuore più autentico della Capitale, lungo la leggendaria via Appia Antica, la “Regina Viarum”.

Giunta alla sua 27ª edizione, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più suggestivi del panorama podistico nazionale, capace di trasformare una gara in un vero e proprio viaggio nel tempo. Non è solo una competizione: è un percorso emozionale che attraversa secoli di storia, dove ogni passo racconta qualcosa.

Dopo gli oltre 8.000 partecipanti dell’ultima edizione, l’evento punta ancora più in alto, con l’obiettivo di crescere sia sul piano sportivo sia su quello simbolico. «Questa edizione rappresenta un passaggio importante – spiega Roberto De Benedittis, ideatore della corsa – perché vogliamo rendere il percorso sempre più ambizioso e internazionale, senza perdere il legame profondo con la storia di Roma».

Un percorso unico al mondo

Il cuore della Roma Appia Run resta il suo tracciato inconfondibile, capace di unire luoghi iconici e scenari naturali in un continuo dialogo tra passato e presente. Due le distanze in programma: 19 km (competitiva e non competitiva); 7,5 km (competitiva e non competitiva), Ma ciò che rende davvero unica questa gara è la varietà delle superfici: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e pista di atletica. Cinque pavimentazioni diverse che trasformano la corsa in una sfida tecnica oltre che fisica, un’esperienza che non ha eguali nel mondo.

La corsa dei tre parchi

Il percorso si snoda tra alcuni dei luoghi più affascinanti della città: dal Parco Archeologico del Colosseo al Parco Archeologico dell’Appia Antica, fino al Parco Regionale dell’Appia Antica, passando per il verde della Caffarella e persino all’interno delle Catacombe di San Callisto. Un’alternanza continua di scenari che rende ogni chilometro diverso dal precedente.

Non a caso, l’edizione 2026 viene definita “la corsa dei tre parchi”: un itinerario che unisce idealmente patrimonio archeologico, natura e città contemporanea. Correre qui significa attraversare un paesaggio unico al mondo, dove il tempo sembra stratificarsi sotto i piedi dei partecipanti. È proprio questa fusione tra sport e cultura a rappresentare l’identità più profonda della manifestazione. La Roma Appia Run non è una semplice gara su strada: è un modo diverso di vivere il running, più consapevole, più immersivo, più emozionante.

Il Fulmine dell’Appia

La forza dell’evento sta anche nella sua capacità di coinvolgere pubblici diversi. Accanto alle gare principali, torna anche il Fulmine dell’Appia, in programma sabato 18 aprile: una giornata interamente dedicata ai più giovani, con gare dai 30 ai 100 metri per bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni. Un momento attesissimo che, dopo il successo delle passate edizioni, punta a superare i 1.000 partecipanti, confermando la vocazione inclusiva e familiare della manifestazione.

Archeorunning

E sempre nella giornata di vigilia della corsa, continua la collaborazione con ArcheoRunning di Isabella Calidonna che proporrà sabato 18 aprile, alle ore 7:30 un “Running Tour”, con partenza dalle Catacombe di San Sebastiano, e alle ore 10,30 un fitwalking tour con una tappa speciale le suggestive Catacombe di San Callisto.

Sport, cultura e comunità

Organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Futura Atletica e ASD Roma Appia Run, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco Regionale dell'Appia Antica, del Parco Archeologico dell'Appia Antica, del Parco Archeologico del Colosseo, del CONI, di Sport e Salute e sotto l’egida della Fidal, la Roma Appia Run continua a crescere anche come progetto collettivo. Non solo competizione, ma anche promozione del territorio, turismo culturale, attenzione alla salute e iniziative sociali. Correre sull’Appia Antica significa infatti riscoprire un patrimonio straordinario, vivere la città in modo sostenibile e costruire un legame nuovo tra sport e cultura. Un’esperienza che spesso non si esaurisce al traguardo, ma invita a tornare, a esplorare, a conoscere.

Un traguardo che vale un viaggio

E poi c’è l’arrivo, nello stadio delle Terme di Caracalla: un momento simbolico e spettacolare, che regala a ogni partecipante la sensazione di aver compiuto qualcosa di speciale. Perché la Roma Appia Run è questo: una corsa che non si limita a misurare il tempo, ma lascia un segno. Un evento che continua a rinnovarsi senza perdere la propria anima, capace di far correre insieme passato e presente, atleti e appassionati, grandi e piccoli. Una corsa che, anno dopo anno, non smette mai di emozionare.

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