Wakeboard, scattano i Mondiali: dal 3 all'8 agosto al Lago del Salto

Dal 3 all’8 agosto 2026 il Lago del Salto , il più grande lago artificiale del Lazio, ospiterà i Campionati del Mondo di Wakeboard 2026, riportando in Italia il gotha internazionale della disciplina e trasformando la provincia di Rieti in uno dei principali centri mondiali degli sport acquatici. L’evento sarà organizzato dalla Federazione Italiana Surfing , Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), attraverso la sua società Fissw Servizi, anche grazie al contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e sotto l’egida del CONI e della IWWF – International Waterski & Wakeboard Federation. Il cuore della manifestazione sarà Borgo San Pietro, che fungerà da base logistica e centro nevralgico della competizione. “I Mondiali di Wakeboard non sono soltanto un evento spettacolare, ma anche la testimonianza di un percorso di crescita della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, sono il risultato di una visione complessiva, di un lavoro costante e sistematico, finalizzato al miglioramento di tutti gli indicatori federali - ha sottolineato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi . Non è un caso che la scelta sia ricaduta per la seconda volta, dopo aver già ospitato i Mondiali nel 2022, sul Lago del Salto di Rieti, il più grande bacino artificiale del Lazio dalla conformazione che ricorda i fiordi norvegesi, in un territorio che conferma la propria vocazione sportiva diventando un punto di riferimento internazionale, pronto ad accogliere atleti da oltre 30 Nazioni che gareggeranno in uno scenario fantastico. Sono convinto che questi Mondiali saranno anche un esempio di come promuovere lo sport e il diritto allo sport attraverso un grande avvenimento, capace di rappresentare anche un potente volano di promozione turistica, ambientale e culturale per tutto il territorio. In questo contesto, è motivo di soddisfazione sottolineare la crescente attenzione del Governo verso il territorio reatino e, più in generale, verso l’intera Regione Lazio. È importante sottolineare quanto tutto il Lazio stia dimostrando di essere pronto a ospitare eventi internazionali di grande rilievo, come in questa circostanza. È il risultato di una sinergia sempre più solida tra sistema sportivo, istituzioni locali e regionali, sostenuta da una chiara volontà del Governo di portare l’indotto generato dai grandi eventi più diffusamente nei territori, valorizzandone le potenzialità e le eccellenze, oltre che promuovendone lo sviluppo nella sostenibilità. Complimenti alla FISSW guidata dal presidente Claudio Ponziani per il lavoro che sta svolgendo con grande visione e dedizione. Un ringraziamento sentito agli organizzatori e ai volontari che daranno corpo e anima a queste giornate”, ha concluso il Ministro Abodi.

Non è infatti la prima volta che il Lago del Salto ospita l’evento di wakeboard: l’ultima edizione italiana dei Mondiali si è svolta proprio qui nel 2022, confermando la location come uno dei punti di riferimento internazionali per questo sport. Barca ufficiale della competizione sarà Malibu Boats, marchio leader mondiale del settore. “Siamo onorati di ospitare e organizzare ancora una volta il Campionato del mondo di wakeboard – ha dichiarato Claudio Ponzani, Presidente della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard –. La magia del Lago del Salto, luogo a me molto caro, farà brillare ancora di più le gesta dei più forti wakeboarder del pianeta. Il wakeboard è una disciplina che ha regalato all’Italia tanti successi e medaglie importanti, e per questo ci impegneremo per offrire agli atleti e agli appassionati un’esperienza unica e indimenticabile in un luogo speciale per bellezza e accoglienza”. Grande soddisfazione anche da parte della Federazione internazionale:

“Sono lieto di tornare in Italia per i Campionati Mondiali di Wakeboard IWWF 2026 e di dare ancora una volta il benvenuto alla comunità mondiale del wakeboard a Rieti”, ha affermato Josè Antonio Perez Priego, Presidente della International Waterski and Wakeboard Federation. “Questa sede ha già dimostrato la sua capacità di ospitare un campionato di livello mondiale, offrendo un ambiente e condizioni eccezionali che permettono agli atleti di esprimere al meglio il loro potenziale. Supportati da onde di livello mondiale fornite da Malibu Boats, i Campionati offriranno un contesto in cui le prestazioni d’élite e la competizione leale possono davvero brillare. Non vedo l’ora di accogliere atleti, squadre, ufficiali e fan da tutto il mondo per quello che promette di essere un evento memorabile e altamente competitivo”.

Per sei giorni il Lago del Salto diventerà così il centro del wakeboard mondiale, con centinaia di atleti, tecnici e appassionati attesi da numerosi Paesi. Un appuntamento sportivo di altissimo livello che rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione per il territorio reatino, capace di valorizzare il patrimonio naturalistico del lago e di generare ricadute importanti in termini di turismo, visibilità internazionale ed economia locale. L’evento si inserisce inoltre in una visione di sport sempre più attento alla sostenibilità ambientale e alla tutela degli ecosistemi lacustri, promuovendo una fruizione responsabile degli spazi naturali e la valorizzazione del Lago del Salto come patrimonio ambientale del territorio.