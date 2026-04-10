Constantini: "Lo sport ci migliora. Avanti con Amos? La volontà c’è"

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La vittoria del titolo italiano con il suo club, l’impegno in Canada nella nuova Rock League, poi la preparazione per il Mondiale di doppio misto insieme con Amos Mosaner, l’altra metà della coppia più celebre del curling azzurro. Da Milano Cortina in avanti, una stone alla volta. Le giornate di Stefania Constantini, 27 anni il prossimo mercoledì, scivolano via veloci seguendo quella «linea buona» (per citare una sua espressione or
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