Gallinari si dà al padel: anche lui in campo a New York con l'EA7 World Legends Padel Tour

Dopo la tappa di apertura a Milano, che ha qualificato i vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic alle Finals di Dubai del prossimo novembre, l’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, circuito di padel riservato alle leggende dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, si sposta negli Stati Uniti, a New York. Il 17 e il 18 aprile i campi della Padel Haus ospiteranno il New York Open. Fra i dodici giocatori presenti, cinque sono Campioni del Mondo di calcio: Marco Materazzi, Luca Toni, Nelson Dida, Vincent Candela, Fernando Llorente. Per la prima volta giocheranno anche Florenzi, Pepito Rossi (in casa) e Ludovic Giuly. In campo si vedranno anche Jeremy Menez, German Denis e Luca Ceccarelli.