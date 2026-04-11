Gallinari si dà al padel: anche lui in campo a New York con l'EA7 World Legends Padel Tour
Dopo la tappa di apertura a Milano, che ha qualificato i vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic alle Finals di Dubai del prossimo novembre, l’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, circuito di padel riservato alle leggende dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, si sposta negli Stati Uniti, a New York. Il 17 e il 18 aprile i campi della Padel Haus ospiteranno il New York Open. Fra i dodici giocatori presenti, cinque sono Campioni del Mondo di calcio: Marco Materazzi, Luca Toni, Nelson Dida, Vincent Candela, Fernando Llorente. Per la prima volta giocheranno anche Florenzi, Pepito Rossi (in casa) e Ludovic Giuly. In campo si vedranno anche Jeremy Menez, German Denis e Luca Ceccarelli.
Gallinari gioca a padel, tutti i dettagli
àa vera notizia, però, è un'altra. Per la prima volta ci sarà anche Danilo Gallinari, con alle spalle una lunghissima carriera in NBA, dove ha vestito le maglie di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Tunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Dopo aver detto addio alla pallacanestro giocata, per Gallinari, che vive a Miami con la moglie e i tre figli, una nuova avventura. E se dovesse giocare bene come a basket le Finals avrebbero un candidato importante in più...
EA7 World Legends Padel Tour, il calendario
Questo il calendario dell'EA7 World Legends Padel Tour
13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic
17/18 aprile: New York
8/9 maggio: Londra
6/7 giugno: Istanbul
11/12 settembre: Roma
25/26 settembre: Amsterdam
16/17 ottobre: Shangai
30/31 ottobre: Hong Kong
28/29 novembre: Finals Dubai