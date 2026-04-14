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“The music of Ennio Morricone” a Parma il 26 aprile

“The music of Ennio Morricone” a Parma il 26 aprile

Lords of the Sound: l'orchestra alle 17 all'Auditorium Paganini
3 min

Più di 50 artisti sul palco per uno spettacolo straordinario e assolutamente da non perdere: arriva in Italia THE MUSIC OF ENNIO MORRICONE, il grande tributo sinfonico dedicato al genio indiscusso della musica da film. Lo spettacolo approda a Parma il 26 aprile all’Auditorium Paganini alle ore 17. Protagonisti di questo emozionante viaggio musicale saranno i Lords of the Sound, orchestra sinfonica di fama internazionale capace di trasformare ogni concerto in un evento mozzafiato. Attivi da circa dieci anni, i Lords of the Sound hanno rivoluzionato il concetto stesso di performance orchestrale, unendo alla perfezione esecuzione sinfonica, scenografie d’impatto ed effetti visivi spettacolari.

Il programma attraversa le colonne sonore più amate composte da Ennio Morricone da:  Il Buono, il Brutto, il Cattivo a C’era una volta in America, da Mission a Nuovo Cinema Paradiso fino a molti altri capolavori che hanno fatto la storia del cinema. Sul palco, oltre all’eccellente orchestra sinfonica, si esibiranno straordinari solisti e un suggestivo ensemble vocale, accompagnati da una ricca cornice visiva proiettata su led wall.

Ogni brano sarà un’immersione nelle atmosfere inconfondibili del Maestro: dal respiro epico dei western di Sergio Leone alla poesia struggente delle grandi pellicole italiane. Musica e immagini si uniranno in un’esperienza sensoriale immersiva, capace di emozionare e  lasciare un segno profondo nel pubblico.

THE MUSIC OF ENNIO MORRICONE – LORDS OF THE SOUND è un concerto che celebra l’arte, l’emozione e la forza senza tempo della musica. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del cinema e della grande musica sinfonica.

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