Una due giorni di sport straordinaria ha animato Rieti e Viterbo nell’ambito di 1^ edizione di Let’ s move Together, evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio, che dopo Latina, ha fatto tappa, sabato 11 e domenica 12 aprile, nelle due province del nord del Lazio. L’ enorme partecipazione di associazioni e di pubblico, che hanno promosso e preso parte attivamente alle diverse discipline sportive proposte, fra gli stand di tutti gli enti aderenti all’iniziativa, ha decretato il successo di quelle che sono state due vere e proprie feste dello sport suffragate dalla presenza attiva degli amministratori locali.

A RIETI SPORT, SPETTACOLO ED ESPERIENZE EDUCATIVE

Grandi numeri a Rieti nelle aree scelte per Let’ s move Together, nella Piscina Campolognano, nel Pala Malfatti e nel piazzale antistante. Taglio del nastro con tanto di majorette alla presenza del presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, del presidente del Coordinamento degli Eps Lazio Massimo Zibellini e del vice presidente Roberto Cipolletti, che ha curato in prima persona la tappa, e delle autorità locali. Fra le tante iniziative proposte partecipatissime gare di nuoto, di arti marziali, basket, volley, danza, ginnastica, calcio a cinque e nuoto, oltre a giochi tradizionali e attività ludo-ricreative con la partecipazione di diverse associazioni locali, tra cui EOS Ritmica, Tavan’s Ranch, Full Team, New Real Rieti Special e l’Associazione Shanti Yoga. Proposta anche un’esperienza educativa e coinvolgente, capace di unire gioco, apprendimento e sperimentazione. Sabato pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi alle tecnologie innovative attraverso il laboratorio “Rileviamo il paesaggio urbano con droni” con la SOU Rieti – Scuola di Architettura per Bambini e con il supporto del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Rieti, i bambini potranno osservare la città da una prospettiva inedita, imparando a leggere lo spazio urbano dall’alto. Nell’ambito della manifestazione, grazie ad Asi, sono stati donati all’associazione New Real Rieti Special, che permette di fare sport a ragazzi con disabilità cognitiva, buoni acquisto per materiale sportivo da utilizzare presso centro commerciale Perseo di Rieti.

A VITERBO CON LA SINDACA CHIARA FRONTINI SUL RING

Il quartiere Santa Barbara di Viterbo, si è colorato con la presenza di centinaia di sportivi attivi giovani e meno giovani, di famiglie e tante associazioni locali, in occasione della 1^ edizione di di Let’ s move Together. La Sindaca Chiara Frontini, salita anche sul ring indossando i guantoni da boxe, e l’Assessore Emanuele Aronne, hanno voluto essere presenti in prima persona intrattenendosi per tutta la giornata presso il Centro Sportivo Santa Barbara, e nel parco adiacente dove sono state organizzate numerose attività, sotto l’attenta regia di Enzo Corso, responsabile dell’evento per il Coordinamento degli EPS, di Ugo Baldi, delegato CONI di Viterbo, e di Giampaolo Morsa. Basket, scherma, pugilato, arti marziali, danza, ginnastica artistica e ritmica, calcio balilla e tanto altro ancora, con il coinvolgimento delle ASD locali, hanno promosso lo sport in un clima coinvolgente e di straordinaria partecipazione per una due giorni memorabile.

ANCHE A RIETI E VITERBO TEST POSTURALI GRATUITI

E’ proseguita anche a Rieti e Viterbo l’attività organizzata dall’ A.S.C. (Attività Sportive Confederate) che ha offerto a tutti i presenti test posturali gratuiti con consulenza ed indicazioni per 1) Correzione postura; 2) Prevenzione dei dolori muscolari; 3) Benessere fisico.

A RIETI TERZO APPUNTAMENTO CON I SEMINARI PROMOSSI DAL CONI LAZIO

Dopo Latina e Viterbo, terza tappa a Rieti dei seminari sullo sport territoriale e l’impiantistica promossi dal CONI Lazio nell’ambito del protocollo d’intesa “CONI e Regione per lo Sport” siglato con la Regione Lazio. Al seminario sono intervenuti la consigliera della Regione Lazio Eleonora Berni, la vice sindaca e assessore allo sport di Rieti Chiara Mestichelli, l’assessore all'assessore ai lavori pubblici di Rieti Claudia Chiarinelli, il presidente CONI Lazio Alessandro Cochi , il membro di giunta del CONI Lazio Emanuela Perilli, il presidente di Asi Lazio Roberto Cipolletti, la delegata del Cip Lazio Anna Carla Purificati, il dirigente ICSC Massimiliano Fratini, il coordinatore del tavolo di lavoro dell'impiantistica sportiva del CONI Lazio Maurizio Amedei, e il tecnico regionale dell'impiantistica sportiva del CONI Lazio Enrico Frittelli.