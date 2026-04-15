Arti Marziali, il Taekwondo inclusivo a Ferrara
Nasce nel comune dell'Emilia-Romagna il progetto sportivo per l'inclusività di persone con disabilità cognitive
“Il primo progetto di Taekwondo inclusivo” nasce a Ferrara grazie alla collaborazione tra l’associazione “Il Cuore di Chisciotte”, la Polisportiva Putinati e il Comune di Ferrara. Un’iniziativa resa possibile dal CSEN Taekwondo, guidato dal maestro Maurizio Doriano, che ha voluto prima offrire gratuitamente il materiale sportivo (come i dobok) e, soprattutto, l’opportunità di promuovere valori come il benessere emozionale e attività motoria dedicate a persone con disabilità cognitive. La prima tappa di un percorso che potrebbe diventare nazionale© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport