Dopo tre tappe in cui Latina, Viterbo e Rieti hanno fatto registrare il sold out di partecipazione attiva di atleti, ASD, passanti ed appassionati, il Villaggio dello sport di Let’s Move Together, l’evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio, con il sostegno della Regione Lazio e del Coni Lazio, da venerdì 17 a domenica 19 arriva a Roma per una tre giorni davvero intensi nei quali le attività proposte saranno organizzate in iconiche location dello sport capitoline.

Sotto l’attenta guida di Paolo Anedda, responsabile organizzativo della tappa per conto degli EPS, si partirà già venerdì mattina all’interno del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano con una rassegna, con partite e mini tornei ,delle scuole basket di Roma che provenienti da ogni angolo della Capitale. Dalle 14.30 scenderanno in campo le formazioni universitarie della capitale per le finali del torneo di basket che, oltre ai protagonisti in campo, vedrà gremirsi gli spalti dai centinaia di studenti che faranno il tifo per i loro compagni di ateneo. Per concludere la giornata del 17, sempre all’interno del Palazzetto dello sport, dalle 18 alle 23, spazio ad un torneo di volley misto con grande partecipazione di atleti e di atlete che, per una volta saranno in campo insieme.

Parallelamente alle attività che si svolgeranno a viale Tiziano, nell’adiacente Club Villaggio Olimpico, in Via degli Olimpionici, sabato dalle 11 alle 19 e domenica alle 9 alle 14.00, sarà allestito il Villaggio sportivo, con gli stand di tutti gli EPS protagonisti, della Regione Lazio e del Coni Lazio, nel quale sarà possibile conoscere da vicino le varie discipline sportive e le tante attività proposte. All’interno del centro sportivo saranno proposte numerose attività. Calcio a cinque, calcio a sette giovanile con un torneo al quale parteciperanno dodici formazioni, arti maziali, karate, ginnastica olistica, joga, difesa personali, la novità assoluta de calcio freestyle ed esivizione scherma storica. Verrà, come a Latina, Viterbo e Rieti la macchina spara palle da baseball dando a tutti l’opportunità di cimentarsi e di testare la propria abilità, e ancora ballo country e danza sportiva.

Domenica mattina ancora il Palazzetto dello Sport teatro di un evento di grane coinvolgimento con una straordinaria rassegna di danza che coinvolgerà oltre 250 bambine dai 6 ai 12 anni che si esibiranno seguite dai loro insegnanti, con genitori e parenti a fare il tifo sugli spalti. L’evento sarà curato da Sara Carfoli, appassionata dirigente che da sempre svolge una qualificata attività nel mondo della danza.

QUARTO SEMINARIO DEL CONI LAZIO SULL’IMPIANTISTICA SPORTIVA

Parallelamente a Let’s Move Together, come a Latina, Viterbo e Rieti, venerdì 17 aprile si svolgerà il quarto seminario promosso dal CONI Lazio dedicato allo sport territoriale, con un focus particolare sull’impiantistica sportiva, organizzato nell’ambito del Protocollo “CONI e Regione per lo Sport”, il percorso condiviso con la Regione Lazio. Al seminario, in programma alle ore 16 nella Sala Conferenze (ex Sala Rossa) del Polo Natatorio del Foro Italico, interverranno il Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Ferdinando Bonessio, la consigliera delegata di Città Metropolitana di Roma Capitale Alessia Pieretti, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il delegato CONI provinciale Andrea Burlandi, il vice presidente del CONI Lazio Paolo Anedda, il referente commerciale Area Centro e Sardegna dell’ICSC Massimiliano Fratini, il tecnico regionale per l’impiantistica sportiva del CONI Lazio Enrico Frittelli, il Coordinatore della Commissione impiantistica sportiva del CONI Lazio Maurizio Amedei.