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Celli: "Approvata la delibera per l'Albo delle Società Sportive Storiche di Roma e della Giornata dello Sport Storico" 

La presidente dell’Assemblea capitolina: "Con questo provvedimento riconosciamo il valore di queste realtà, che hanno attraversato generazioni e cambiamenti, mantenendo sempre una funzione educativa e aggregativa fondamentale"
3 min
TagsCelliRoma

“L’Assemblea capitolina ha approvato oggi la proposta di deliberazione per l’istituzione dell’Albo delle Società Sportive Storiche di Roma Capitale e della Giornata dello Sport Storico, che sarà celebrata ogni anno il 12 settembre”. Ad annunciarlo la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, prima firmataria della proposta di delibera. Roma non è solo la città dei grandi eventi sportivi, ma è anche una città costruita, nel corso di oltre un secolo, da tante società sportive che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un presidio sociale nei quartieri. Con questo provvedimento riconosciamo il valore di queste realtà, che hanno attraversato generazioni e cambiamenti, mantenendo sempre una funzione educativa e aggregativa fondamentale. L’istituzione dell’Albo e della Giornata dello Sport Storico rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un patrimonio spesso silenzioso ma essenziale per la nostra comunità. Ringrazio le consigliere e i consiglieri per aver votato all’unanimità la delibera e la Commissione Sport con il presidente Bonessio per il supporto”, afferma la presidente Celli. L’Albo è suddiviso in due categorie: le società sportive storiche, con almeno cento anni di attività, e le società sportive benemerite, con almeno ottanta anni. In entrambi i casi è richiesto un radicamento nel territorio di Roma Capitale da almeno quarant’anni. L’iscrizione non comporta benefici economici diretti, ma rappresenta un riconoscimento istituzionale del loro contributo alla vita sportiva e sociale della città.

La Giornata dello Sport Storico a settembre 

La delibera introduce, inoltre, la “Giornata dello Sport Storico”, fissata al 12 settembre, in omaggio alle Olimpiadi di Roma del 1960.

In questa occasione, le società iscritte all’Albo potranno promuovere iniziative aperte alla cittadinanza, raccontare la propria storia e rafforzare il rapporto con il territorio. È prevista anche la possibilità di realizzare un’insegna commemorativa per identificare le società riconosciute come storiche.

 

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