Celli: "Approvata la delibera per l'Albo delle Società Sportive Storiche di Roma e della Giornata dello Sport Storico" 

“L’Assemblea capitolina ha approvato oggi la proposta di deliberazione per l’istituzione dell’Albo delle Società Sportive Storiche di Roma Capitale e della Giornata dello Sport Storico, che sarà celebrata ogni anno il 12 settembre”. Ad annunciarlo la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, prima firmataria della proposta di delibera. “Roma non è solo la città dei grandi eventi sportivi, ma è anche una città costruita, nel corso di oltre un secolo, da tante società sportive che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un presidio sociale nei quartieri. Con questo provvedimento riconosciamo il valore di queste realtà, che hanno attraversato generazioni e cambiamenti, mantenendo sempre una funzione educativa e aggregativa fondamentale. L’istituzione dell’Albo e della Giornata dello Sport Storico rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un patrimonio spesso silenzioso ma essenziale per la nostra comunità. Ringrazio le consigliere e i consiglieri per aver votato all’unanimità la delibera e la Commissione Sport con il presidente Bonessio per il supporto”, afferma la presidente Celli. L’Albo è suddiviso in due categorie: le società sportive storiche, con almeno cento anni di attività, e le società sportive benemerite, con almeno ottanta anni. In entrambi i casi è richiesto un radicamento nel territorio di Roma Capitale da almeno quarant’anni. L’iscrizione non comporta benefici economici diretti, ma rappresenta un riconoscimento istituzionale del loro contributo alla vita sportiva e sociale della città.