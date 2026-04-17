Veronica Raineri trascina sul podio mondiale l'Italia nell'Indoor Para Skydiving

Si sono svolti la scorsa settimana in Francia la VI Coppa del Mondo, il IV campionato d'europa di Paracadutismo Indoor nelle discipline di FS (4W OPEN, 4W femminile, 8W) e la prima Coppa del Mondo e Campionato d'europa di Indoor Para Skydiving. L'Italia si è presentata unita e compatta all'evento partecipando in tutte le categorie con 4 team e 22 elementi tra atleti e para atleti. Il bottino è stato di ben 6 medaglie in 3 diverse discipline, di cui la metà proprio dall'indoor para skydiving. Questa entusiasmante competizione alla sua prima edizione ha visto ottenere due straordinarie medaglie d'argento individuali da Veronica Raineri, la nostra campionessa con una malattia del primo motoneurone che non le permette di respirare e la paura dell'altezza.

"Questa è stata un'avventura tutta da vivere, fatta di sogni, speranze, aspettative, abbracci, impegno, risate, imprevisti, delusioni ed emozioni ma, soprattutto, di amicizia. Sul podio non ero sola, con me c'era chi si è fatto in otto affinché questa avventura potesse esistere, c'erano tutti coloro che mi hanno supportato e consigliato, che non hanno mai smesso di fare il tifo (da vicino e da lontano), tutti i miei compagni. Le medaglie sono anche vostre!" - dice Veronica.

Sul terzo gradino del podio mondiale si è aggiunto il tenace Emanuele Valenza.

Di enorme rilievo per la compagine azzurra la presenza di para atleti con disabilità sia fisiche che intellettive come Noemi Giudici, Marco Pisani e Andrea Pacini.

Determinante è stato il contributo del progetto Disability di Aero Gravity, che nell'ultimo decennio ha coltivato e supportato numerosi para atleti fino a farli gareggiare e vincere in competizioni internazionali.

Doppio argento anche per i campioni del team VerticalStorm del gruppo sportivo esercito che si riconfermano anno dopo anno nel VFS. Argento europeo inaspettato anche per l'agguerrito team dell'Italia FS 8way. Segnale positivo la partecipazione del team femminile Valkyrie, ritornato alle competizioni internazionali dopo un anno di stop. Onore all'Aero Club d'Italia, al nuovo capo delegazione Stefano Falagiani e al presidente Stefano Arcifa.