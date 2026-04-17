Nell’anno che ha visto l’Italia al centro dello sport mondiale con le Olimpiadi di Milano-Cortina i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla due-giorni hanno potuto vivere appieno i valori e gli insegnamenti dello sport: l’importanza della competizione leale, la promozione del benessere psicofisico, il piacere della socialità e il confronto per la crescita personale e interpersonale. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di riconsegna del Tricolore “la bellezza e l’importanza dello sport vanno oltre l’evento sportivo e i gesti atletici” perché “lo sport è cultura, espressione e proiezione della società”.

Sabato pomeriggio, sui campi del CUSB, i partecipanti si sono sfidati in squadre miste a pallavolo, basket e ping-pong all’insegna del gioco di squadra e della condivisione.

La giornata di domenica ha spostato l’attenzione sulle esperienze di chi ha posto lo sport al centro della propria vita. Gli studenti hanno infatti potuto ascoltare le testimonianze di due grandi atleti e tecnici dello sport italiano: il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, nonché protagonista del mitico “Sette Bello” olimpionico nel 1992, Sandro Campagna e Matteo Rivolta, nuotatore Campione del Mondo nei 100mt farfalla in vasca corta e per tre volte medagliato ai campionati europei. Al centro del confronto, il racconto di ciò che si cela dietro ogni traguardo: impegno costante, sacrificio, cadute e tanta determinazione. Un vero e proprio “segreto del successo” che accomuna anche il percorso degli studenti dei Collegi Universitari di Merito, chiamati ogni giorno ad affrontare lo studio con la stessa dedizione.

Le Giornate dello Sport si inseriscono nell’impegno dei Collegi Universitari di Merito per la promozione della pratica sportiva come parte integrante dei programmi formativi. Lo sport rappresenta infatti uno strumento educativo che favorisce lo sviluppo di quelle soft skills sempre più richieste come il lavoro di squadra, la gestione dello stress, la leadership e la capacità di affrontare le sfide, stimola all’impegno e a un atteggiamento proattivo e contribuisce al benessere psicologico, aspetto centrale per i Collegi di Merito nello sviluppo professionale e personale degli studenti e delle studentesse. A tal proposito, far sì che lo sport sia parte integrante della formazione che, oltre l’Università, dà modo agli studenti non solo di mettersi alla prova ma anche di farlo in un ambiente sano e focalizzato sulla loro crescita umana ancor prima che professionale.

“Le Giornate dello Sport – dichiara Elisa Valeriani, Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito – sono alla loro terza edizione e sono diventate uno degli spazi che più attesi dagli studenti dei Collegi di Merito. Lo sport allena capacità come la gestione della pressione, la fiducia nei propri compagni, la capacità di rialzarsi ed è anche uno degli strumenti più efficaci per prendersi cura di sé: del proprio equilibrio, della propria salute mentale, in un momento della vita – quello universitario – in cui la pressione è alta e gli spazi di respiro sono preziosi. Sono le stesse competenze e consapevolezze che fanno la differenza nella vita professionale e civile.”