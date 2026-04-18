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Fim, un logo tutto rinnovato per una direzione inedita

Fim, un logo tutto rinnovato per una direzione inedita

Un marchio semplice e riconoscibile, che identifichi il nuovo corso, mantenendo solide le radici della Federazione della motonautica
Leonardo Bertani
1 min
TagsMotonauticaFIMlogo

Il nuovo corso della Federazione Italiana Motonautica prende forma anche in un segno visivo che va oltre il restyling. Il nuovo logo nasce dalla volontà di mantenere solide le radici della Federazione, guardando con decisione al futuro. Un segno fluido e dinamico che richiama il movimento dell’acqua e la spinta dell’elica: energia, direzione, evoluzione. Un marchio semplice e riconoscibile, capace di esprimere in modo immediato il mondo della Motonautica. Le forme costruiscono un equilibrio visivo moderno e integrano il tricolore italiano, simbolo di identità, sportività e appartenenza.

Una community di atleti, team, giovani e volontari

Le quattro pale dell’elica rappresentano le quattro direttrici strategiche della Federazione. Le persone, al centro: una community fatta di atleti, team, giovani e volontari. I territori, perché la Motonautica vive nei luoghi e li valorizza. La performance, come cultura dell’eccellenza e del merito. La sostenibilità, come guida responsabile verso il futuro. Non è solo un logo. È la sintesi di una Federazione che evolve, si apre e guarda avanti con una direzione chiara.

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