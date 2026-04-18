Ascoli Piceno capitale mondiale delle Best Sport Practices: trionfa l’Alpe Cimbra

Ascoli Piceno si afferma come punto di riferimento internazionale per lo sport e le politiche sportive grazie al Congresso Mondiale delle Best Sports Practices by ACES . Nella giornata di venerdì 17 aprile, tra il Palazzo dell’Arengo e il Teatro dei Filarmonici, si è svolto un evento che ha riunito amministrazioni, istituzioni e partner provenienti da tre continenti, con anfitrione l’assessore allo sport di Ascoli Piceno Domenico Stallone, coideatore della dispensa sulle Best Sports Practices insieme a Vincenzo Lupattelli, vicepresidente ACES.

"Ospitare un evento di questa rilevanza rappresenta per Ascoli Piceno motivo di grande orgoglio, nonché una conferma del lavoro che stiamo portando avanti sul valore dello sport come leva di crescita sociale, economica e culturale. La presenza di delegazioni da tutto il mondo testimonia la credibilità internazionale della nostra città e rafforza il nostro impegno nel promuovere politiche sportive inclusive, accessibili e orientate al benessere dei cittadini", ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

Oltre 60 progetti provenienti da quattro continenti – Europa, America, Asia e Africa – presentati da 40 città di tutto il mondo hanno dato vita a un confronto concreto su modelli innovativi, inclusivi e sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo sport. Il lavoro è confluito in un volume di 314 pagine, pubblicato in tre lingue grazie al lavoro congiunto di ACES e del Comune di Ascoli Piceno, con il supporto di UNESCO Fit for Life, UN Tourism e UCLG, e realizzato con il contributo per la stampa di D’Auria Printing, destinato a diventare un riferimento per le amministrazioni locali. Al Congresso hanno preso parte 27 delegazioni provenienti da 10 Paesi e 3 continenti, tra città, regioni, comunità e partner del network ACES. Erano presenti Ascoli Piceno, Baku, Basauri, Bellaria Igea Marina, Bergamo, Braga, Cattolica, Civita Castellana, Codogno, la Comunità del Medio Friuli, Corciano (SporT al Centro Trasimeno), Cota, Encamp, la Comunità dell’Alpe Cimbra (Folgaria), Ginosa (Terra delle Gravine), Konya, Napoli, Novara, Osimo, Parma, la Regione Primorje-Gorski Kotar, la Regione Puglia, la Repubblica di San Marino, Silvi, la Comunità della Val Vibrata e la Regione Veszprém-Balaton.

Un parterre internazionale che ha visto la partecipazione sia di realtà già titolate sia di territori candidati ai riconoscimenti futuri, confermando la crescente dimensione globale del movimento e la volontà condivisa di sviluppare politiche sportive sempre più inclusive, sostenibili e orientate al benessere delle comunità. Il momento clou della giornata è stato rappresentato dalla cerimonia serale al Teatro dei Filarmonici, dove sono state premiate le migliori esperienze suddivise in sei categorie: inclusività, salute e benessere, impatto sociale, innovazione, sostenibilità e turismo sportivo.

A conquistare il riconoscimento più prestigioso, quello di miglior Best Practice assoluta, è stata la Comunità dell’Alpe Cimbra, European Community of Sport 2025, rappresentata dal sindaco di Folgaria Michael Rech. Il progetto si è distinto per la capacità di coniugare inclusione, accessibilità e sviluppo territoriale, diventando un modello replicabile anche in contesti diversi. La vittoria è arrivata al termine della votazione del pubblico presente in sala, che ha scelto tra le sei realtà premiate nelle singole categorie, confermando il valore concreto e l’impatto del progetto trentino. Tra gli altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata: Cota (Colombia) per la salute e il benessere, il Primorje-Gorski Kotar (Croazia) per l’impatto sociale, la Regione Veszprém-Balaton (Ungheria) per l’innovazione, Arnhem (Paesi Bassi) per la sostenibilità e Napoli per il turismo sportivo ed economico. "Non parliamo solo di grandi eventi o infrastrutture, ma di progetti capaci di funzionare anche con risorse limitate, replicabili e con un impatto reale sulla vita quotidiana delle persone". È questa la filosofia che guida ACES, sempre più orientata a costruire una rete globale di buone pratiche sportive. L’evento di Ascoli Piceno segna così un passaggio importante: dalle candidature e dai titoli a un sistema concreto di condivisione di modelli, in cui lo sport diventa strumento di inclusione, coesione sociale e sviluppo sostenibile. Un percorso destinato a proseguire, con l’obiettivo di rendere il Congresso delle Best Practices un appuntamento biennale di riferimento a livello mondiale.