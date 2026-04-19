WrestleMania 42, Night 1: caos, ritorni e colpi di scena, Rhodes salva il titolo

La prima notte di WrestleMania 42 ha confermato quanto il weekend più importante della WWE possa essere imprevedibile. Nel main event, Cody Rhodes è riuscito a difendere l’Undisputed WWE Championship contro Randy Orton , al termine di una sfida intensa e fisica, segnata da continui ribaltamenti di fronte.

Il match, carico di significato per la lunga storia tra i due, ha regalato momenti di grande impatto, ma anche una conclusione controversa. Rhodes ha trovato lo spiraglio giusto per chiudere con la Cross Rhodes decisiva, ma subito dopo Orton ha reagito con violenza, colpendolo con la cintura e con il suo celebre punt kick, lasciando il pubblico con più di un interrogativo.

Ritorni emozionanti e nuovi campioni

Uno dei momenti più memorabili della serata è stato il ritorno sul ring di Paige, che dopo anni lontana dall’azione ha conquistato i titoli di coppia femminili insieme a Brie Bella. Un rientro che ha infiammato il pubblico e dato nuova linfa alla divisione.

Tra i cambi di titolo, da segnalare anche la vittoria di Becky Lynch, che ha superato AJ Lee per il titolo intercontinentale femminile, sfruttando ogni occasione al limite del regolamento. Nel match per il titolo mondiale femminile, invece, Liv Morgan ha ribaltato la situazione contro Stephanie Vaquer grazie all’aiuto decisivo del Judgment Day, conquistando la cintura.

Match durissimi e storyline che si accendono

La Night 1 ha offerto anche wrestling di alto livello. Il confronto tra Gunther e Seth Rollins è stato uno dei più solidi della serata, con un finale segnato dall’intervento di Bron Breakker, che ha spianato la strada alla vittoria del “Ring General”.

Molto intenso anche il match senza sanzioni tra Jacob Fatu e Drew McIntyre, una vera battaglia tra oggetti, tavoli e colpi durissimi, conclusa con il successo di Fatu.

Infine, spazio allo spettacolo con il match che ha coinvolto Logan Paul e lo streamer iShowSpeed, capace di generare uno dei momenti più virali della serata grazie a uno spettacolare schianto sul tavolo.

La sensazione è chiara: la prima notte ha acceso tutte le micce possibili, lasciando la seconda parte di WrestleMania con aspettative altissime.

Risultati WrestleMania 42 Night 1