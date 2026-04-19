Europei di judo, Alice Bellandi si prende l'ultimo oro che le mancava

Da Parigi a Budapest a Tbilisi, si chiude il cerchio magico di Alice Bellandi che agli Europei di Judo in Georgia conquista finalmente l'oro continentale, dopo quello olimpico in Francia e quello mondiale in Ungheria. Un successo a lungo inseguito e finalmente ottenuto da una delle nostre campionesse più fragili e forti allo stesso tempo. Perché dietro la vittoria nella finale della categoria -78 kg contro l'inglese Emma Reid, ottenuta grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro, c'è un trascorso che non luccica come le sue splendide medaglie, tra depressione, bulimia ed un sofferto ma liberatorio coming out.