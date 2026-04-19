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Europei di judo, Alice Bellandi si prende l'ultimo oro che le mancava© EPA

Europei di judo, Alice Bellandi si prende l'ultimo oro che le mancava

La campionessa mondiale e olimpica non aveva mai vinto il titolo continentale, che arriva finalmente a Tbilisi. Trionfa anche Gennaro Pirelli
1 min
TagsJudoeuropei di judoTbilisi

Da Parigi a Budapest a Tbilisi, si chiude il cerchio magico di Alice Bellandi che agli Europei di Judo in Georgia conquista finalmente l'oro continentale, dopo quello olimpico in Francia e quello mondiale in Ungheria. Un successo a lungo inseguito e finalmente ottenuto da una delle nostre campionesse più fragili e forti allo stesso tempo. Perché dietro la vittoria nella finale della categoria -78 kg contro l'inglese Emma Reid, ottenuta grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro, c'è un trascorso che non luccica come le sue splendide medaglie, tra depressione, bulimia ed un sofferto ma liberatorio coming out.

L'Italia chiude in bellezza

Nono solo il trionfo di Alice, nell'ultima giornata della kermesse europea l'Italia conquista un altro oro grazie a Gennaro Pirelli, che domina la finale dei -100 kg contro l'olandese Simeon Catharina, ed un prezioso bronzo con Asya Tavano, terza nei +78 kg. Il medagliere azzurro così si rimpingua in extremis, dopo l'altro bronzo ottenuto da Odette Giuffrida nei -52 kg.

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