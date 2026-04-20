WrestleMania 42 Night 2: Reigns torna sul trono, Lesnar dice addio e pioggia di nuovi campioni  

La seconda notte di WrestleMania 42, trasmessa in esclusiva su Netflix (entrambe le serate sono recuperabili interamente sulla piattaforma), si chiude con un’immagine destinata a restare: Roman Reigns di nuovo campione del mondo. Nel main event contro CM Punk , i due hanno dato vita a una battaglia durissima, fatta di colpi pesanti, resistenza e orgoglio.

Punk ha resistito oltre ogni limite, arrivando a mettere più volte in difficoltà l’avversario, ma nel momento decisivo il fisico ha ceduto. Reigns ha approfittato dell’attimo, colpendo con una spear finale che gli ha riconsegnato il World Heavyweight Championship. Un successo costruito senza aiuti esterni, a differenza del passato, che certifica una nuova versione del Tribal Chief.

Addio Lesnar e nuove stelle in ascesa

La serata si era aperta con un momento simbolico: Brock Lesnar ha lasciato guanti e stivali al centro del ring dopo la sconfitta contro Oba Femi, segnando di fatto la fine della sua carriera. Un passaggio di consegne netto, con Femi capace di resistere agli attacchi del veterano e chiudere con autorità.

Tra i protagonisti della notte anche Trick Williams, che ha conquistato il titolo degli Stati Uniti battendo Sami Zayn grazie anche all’intervento di Lil Yachty. Prestazioni convincenti per i nuovi volti della WWE, pronti a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale.

Titoli in bilico e spettacolo puro

Non sono mancati i cambi di cintura. Rhea Ripley ha superato Jade Cargill al termine di un match fisico e combattuto, tornando campionessa femminile. Nella sfida più spettacolare, invece, Penta ha difeso con successo il titolo intercontinentale in un caotico ladder match contro cinque avversari, tra voli e impatti spettacolari.

Da segnalare anche la vittoria di Finn Balor, nella versione “Demon”, su Dominik Mysterio in uno street fight senza esclusione di colpi. Tra momenti surreali e puro intrattenimento, spazio anche al cameo di Danhausen, capace di strappare sorrisi e creare uno dei segmenti più particolari della serata.

WrestleMania 42 Night 2 si chiude così tra finali, nuovi inizi e una gerarchia completamente ridisegnata.

Risultati WrestleMania 42 Night 2