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Coppa del Mondo di fioretto, l’Italia è tutta d’oro al Cairo: doppio trionfo azzurro nelle prove a squadre!

Coppa del Mondo di fioretto, l’Italia è tutta d’oro al Cairo: doppio trionfo azzurro nelle prove a squadre!

Gli uomini battono in finale Hong Kong, il Dream Team femminile supera la Francia e cala il poker
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IL CAIRO – È tutta d’oro l’Italia del fioretto al Cairo. Nella domenica che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo in Egitto, le squadre del CT Simone Vanni trionfano sia nella gara maschile che in quella femminile. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi battono in finale Hong Kong per 45-43 e firmano il terzo successo stagionale nel circuito iridato degli uomini. Cala invece il poker il Dream Team delle donne: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini superano nell’ultimo atto la Francia con il risultato di 45-40 e piazzano così il quarto successo consecutivo in altrettante gare di Coppa del Mondo 2025/2026.  

Gli altri risultati

Nelle altre prove a squadre di Coppa del Mondo disputato oggi, 8° posto per l’Italia della sciabola maschile (Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini) a Padova e 7^ posizione per le azzurre della sciabola femminile (Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili) ad Atene

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