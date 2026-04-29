ChiaTRI, Primo Maggio sostenibile
ChiaTRI è uno degli appuntamenti più spettacolari e affascinanti del calendario triathlon, capace di unire competizione e paesaggi mozzafiato. La competizione si svolgerà l’1 maggio nella cornice del litorale di Chia, nel sud della Sardegna. Il percorso combina mare cristallino, strade panoramiche e tratti di corsa suggestivi, rendendo ogni frazione impegnativa e memorabile. Il cuore dell’evento è il Chia Laguna Resort, punto di arrivo della competizione. Sono previste diverse distanze di gara: 1) Sprint: 0.75 km di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa; 2) Olimpico: 1.5 km di nuoto, 42 km di ciclismo e 10 km di corsa; 3) Medio: 1.9 km di nuoto, 88 km di ciclismo e 21 km di corsa. La gara è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità perfetta sia per gli atleti più esperti sia per chi desidera vivere per la prima volta l’emozione del triathlon.
Un evento che va oltre la semplice gara
Nel calendario degli eventi sportivi italiani, ChiaTRI rappresenta qualcosa che va oltre la semplice gara. Qui il triathlon si svolge in un contesto naturale unico, tra spiagge, mare cristallino, dune e macchia mediterranea. Oggi un evento non si misura solo dai numeri, ma anche dalla capacità di lasciare un impatto positivo sul territorio. ChiaTRI si muove con un modello attento all’ambiente, alle persone e all’economia locale. La scelta dei percorsi, l’attenzione alla gestione dei rifiuti, l’utilizzo di materiali sostenibili e il rispetto delle aree naturali mostrano una visione moderna dell’organizzazione sportiva. La sostenibilità non è uno slogan. Sempre più viaggiatori cercano destinazioni autentiche, esperienze vere e luoghi in cui la natura abbia ancora un ruolo centrale. ChiaTRI intercetta questa tendenza. Chi arriva per la gara sceglie anche di vivere il territorio: scoprire le spiagge del sud Sardegna, assaporare la cucina locale, fermarsi qualche giorno in più. È un turismo diverso da quello veloce e mordi-e-fuggi. Il triathlon richiama un pubblico interessante: persone dinamiche, attente al benessere, con una buona capacità di spesa e abituate a investire nel proprio stile di vita. Chi partecipa a ChiaTRI cerca servizi curati, ospitalità di livello, buona ristorazione ed esperienze autentiche. È un turismo che valorizza il territorio, non lo consuma. L’edizione di quest’anno cade il ponte del 1° maggio che offre a molti la possibilità di concedersi qualche giorno di pausa. E il momento finale del pasta party non è solo il ristoro dopo la fatica, ma un’occasione per valorizzare prodotti locali, ingredienti del territorio e tradizione gastronomica sarda.