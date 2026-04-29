ChiaTRI, Primo Maggio sostenibile

ChiaTRI è uno degli appuntamenti più spettacolari e affascinanti del calendario triathlon, capace di unire competizione e paesaggi mozzafiato. La competizione si svolgerà l’1 maggio nella cornice del litorale di Chia, nel sud della Sardegna. Il percorso combina mare cristallino, strade panoramiche e tratti di corsa suggestivi, rendendo ogni frazione impegnativa e memorabile. Il cuore dell’evento è il Chia Laguna Resort, punto di arrivo della competizione. Sono previste diverse distanze di gara: 1) Sprint: 0.75 km di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa; 2) Olimpico: 1.5 km di nuoto, 42 km di ciclismo e 10 km di corsa; 3) Medio: 1.9 km di nuoto, 88 km di ciclismo e 21 km di corsa. La gara è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità perfetta sia per gli atleti più esperti sia per chi desidera vivere per la prima volta l’emozione del triathlon.