Dalle zone di guerra dell'Ucraina alla Sardegna per il Torneo Mondiale “Manlio Selis”

Per L'UFC Kryvbas di Dnipro sarà la prima partecipazione al Torneo Mondiale “Manlio Selis”: in un momento storico e sociale complesso per il Paese, la partecipazione al Selis rappresenta per i giovani ucraini un’occasione unica non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza internazionale di confronto, crescita e condivisione. La presenza del UFC Kryvbas è stata resa possibile anche grazie al contributo di Andriy Shevchenko, icona del calcio mondiale e oggi Presidente della Federazione calcistica ucraina, che ogni anno si spende per la partecipazione di giovani ucraini al Selis, confermando ancora una volta il forte legame tra il torneo e i valori universali dello sport. Arrivano da Dnipro, ma soprattutto da storie, città e territori segnati da anni difficili in Ucraina. Portano un bagaglio di sacrificio, coraggio e una passione che non si è mai fermata. Per raggiungere la Sardegna hanno affrontato un viaggio lungo e impegnativo: da Dnipro a Cracovia in pullman, poi in aereo da Cracovia a Venezia e infine fino a Olbia. Un percorso di oltre 48 ore, reso ancora più difficile da 7 ore di attesa alla dogana di Rava-Ruska. Ma sono arrivati. Uniti. Determinati. Forti. Oggi sono qui e vanno accolti come meritano: con un grande, caloroso abbraccio. Perché lo sport è molto più di una competizione. È casa, è famiglia, è speranza.

La UFC «Kryvbas», è una divisione essenziale del College Specialistico dello Sport di Dnipro, un’istituzione educativa dove bambini impegnati in varie discipline olimpiche studiano e crescono. Il college è stato fondato nel 1983, anno in cui ha avuto inizio anche la storia calcistica della squadra UFC. In decenni di attività, l'istituto ha formato molti atleti famosi, tra cui calciatori che in seguito hanno giocato a livello professionistico e rappresentato la nazionale ucraina. I giocatori dell’UFC «Kryvbas» che oggi rappresentano l'Ucraina in questo prestigioso torneo internazionale sono nati nel 2012. Solo due anni dopo la loro nascita, la Russia ha iniziato l'aggressione contro l'Ucraina: la Crimea è stata occupata e sono iniziate le ostilità nel Donbass. Nel 2022, quando i nostri allievi avevano solo 8-9 anni, è iniziata l'invasione su vasta scala.

La particolarità di questa squadra risiede nel fatto che gran parte dei giocatori è seguita dallo stesso allenatore sin dall'età di 4-5 anni. Non si tratta di una squadra formata solo attraverso la selezione sportiva: per molti di loro, questi sono anni di cammino condiviso, fiducia e crescita comune. I ragazzi sono arrivati a Dnipro da città e regioni, alcune delle quali colpite duramente dalla guerra o attualmente sotto occupazione russa. Tra queste: Dobropillia (regione di Donetsk), Bilozerske (regione di Donetsk), Popasna (regione di Luhansk), Kherson, Chernihiv, Dnipro, Ternivka (regione di Dnipropetrovsk), Pavlohrad (regione di Dnipropetrovsk) e Synelnykove (regione di Dnipropetrovsk). Per molti di questi bambini, l’UFC «Kryvbas» non è solo un luogo di studio e allenamento, ma una vera e propria casa. E per alcuni, è l'unica casa sicura che hanno oggi.