Torna il 7 giugno la Volpe Argentata Invitational

Formula che vince non si cambia. E così, giunta all’ottava edizione, la “Volpe Argentata Invitational” conferma il format su due giornate che lo scorso anno ha conquistato proprietari e addetti ai lavori. La rassegna ideata da Prisca Taruffi – figlia del leggendario Piero Taruffi, icona dell’automobilismo italiano, e lei stessa campionessa di rally – torna per celebrare il mito della “Volpe Argentata”, soprannome attribuito a Taruffi per i precoci capelli grigi e l’astuzia al volante. Quest’anno la ricorrenza assume un valore ancora più speciale: tre anniversari che si intrecciano. Nel 2026 si celebrano infatti i 120 anni dalla nascita del grande pilota, i 120 anni della Lancia - marchio con cui Taruffi ha firmato alcune delle sue imprese più iconiche -. e i 120 anni della Targa Florio, teatro di una delle sue vittorie più memorabili al volante proprio della Lancia D24. I presupposti, dunque, sono i migliori per un weekend che promette passione e spettacolo, diviso tra fantastiche auto e moto d’epoca e l’ormai classico torneo di golf a coppie. La cornice sarà ancora una volta quella dell’incantevole Parco di Roma Golf Club, che domenica 7 giugno ospiterà l’attesa esposizione, la competizione golfistica e la cena di gala, preceduta dal suggestivo Concerto della Polizia di Stato.



Volpe Argentata Exhibition - L’ottava edizione della Volpe Argentata Exhibition si presenta con un biglietto da visita di assoluto prestigio: tra le protagoniste ci sarà infatti la Lancia D24, una delle vetture simbolo dell’automobilismo italiano che sarà presente grazie alla collaborazione con ll Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (MAUTO), al quale l’Ingegner Piero Taruffi ha donato il Bisiluro. Un’icona capace di dominare la scena e contribuire in modo decisivo a portare Lancia ai vertici internazionali. Proprio con la D24, la Volpe Argentata Piero Taruffi ha firmato pagine entrate di diritto nella storia del motorsport tricolore, come le vittorie nel 1954 alla Targa Florio e al Giro di Sicilia. Ma la D24 non è stata solo sinonimo di successi: è anche il simbolo dell’ingegno e della visione innovativa di Taruffi.

In generale, con un livello sempre più alto delle vetture partecipanti, la Volpe Argentata Exhibition si conferma ormai un vero vanto per la Capitale. L’esposizione di automobili e moto storiche, patrocinata da ACI Storico, si terrà domenica 7 giugno nella splendido scenario del Parco di Roma Golf Club. Un’occasione unica per ammirare da vicino autentici gioielli dell’automobilismo d’epoca. Per l’occasione, oltre al prestigioso premio “Best of Show”, saranno assegnati riconoscimenti anche per le categorie auto e moto “Sportiva” e “Icona di Stile”, insieme ai premi messi in palio dagli sponsor. In più l’artista Francesco Accardi ha donato un dipinto che ritrae proprio Piero Taruffi nella sua vittoria della Targa Florio con la Lancia D24.

Non sarà da meno la giornata di sabato 6 giugno, che aprirà ufficialmente l’evento nella cornice dell’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, intitolato proprio al celebre pilota. Qui, a partire dalle ore 14.30, i proprietari avranno un’opportunità unica: mettere alla prova le proprie abilità al volante, cimentandosi in esercizi di sicurezza e prove tecniche sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. Un momento dinamico, formativo ma anche altamente spettacolare. Un’iniziativa che ha già raccolto grande entusiasmo tra gli iscritti, pronti a vivere un pomeriggio speciale in pista insieme a Prisca Taruffi.

Golf Amateur Challenge – Domenica 7 giugno, sarà anche la volta del Golf Amateur Challenge, che si disputerà al Parco di Roma Golf Club. Il torneo a coppie (HCP limitato a 28) si giocherà con la formula Fourball, nota anche come “quattro palle la migliore”: ogni giocatore gioca la propria palla, e per ogni buca si considera il punteggio migliore della squadra. Il torneo prevede squadre maschili, femminili e miste. In palio splendidi premi, a partire da una grande novità. La prima coppia lorda e la prima coppia netta saranno premiate con la riproduzione in miniatura del casco vintage dell’Ingegner Piero Taruffi. Tra gli altri premi anche corsi di guida sicura offerti dall’Autodromo di Vallelunga e sacche da golf logate “Volpe Argentata” che andranno alla prima coppia lady/mixed e ai premi speciali per il driving contest, il nearest to the pin e il nearest to the second shot. Presente anche quest’anno la charity hole, realizzata in collaborazione con CardioSalus Onlus, associazione no profit impegnata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per l’occasione, CardioSalus offrirà screening su appuntamento nella mattinata di domenica, aggiungendo un momento di sensibilizzazione e cura, al fianco della passione dei motori che caratterizza l'evento.