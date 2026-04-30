Pentathlon Moderno, a Modena il Trofeo Nazionale U19 e U15 e il Campionato Italiano di Paratetrathlon

Più di 120 pentatleti provenienti da tutta Italia sono pronti a un intenso fine settimana di sport e condivisione a Modena, dove sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 è in programma il Trofeo Nazionale Under 19 e Under 15 di Pentathlon Moderno. Dopo gli ottimi riscontri del Trofeo Nazionale Under 17 e Under 13, disputato a fine marzo 2026, Modena torna a ospitare un evento nazionale e, per la prima volta, una manifestazione di Parapentathlon. Domenica 3 maggio, infatti, nel corso del Trofeo, si svolgeranno il Campionato Italiano di Paratetrathlon e la Manifestazione Promozionale Open – Para Laser Run. Un importante e inedito appuntamento che gode del Patrocinio del Comune di Modena e del Comitato Italiano Paralimpico e l’occasione per vedere gareggiare il primo Campione del mondo di Paratetrathlon e plurimedagliato nel 2025 Irbin Augusto Vicco (Asd Futura P.M.).

“Si tratta del primo evento di un circuito che vuole promuovere il Paratetrathlon e aprirsi agli atleti con disabilità che praticano quattro discipline: nuoto, ostacoli e laser run – spiega Alessia Lucchini, Responsabile del Settore Parapentathlon della Fipm – Il Campionato Italiano sarà importante anche in vista delle convocazioni per le gare internazionali. L’Unione Internazionale di Pentathlon Moderno va veloce e il nostro obiettivo è formare atleti di paratetrathlon e pentathlon, per questo nel 2026 abbiamo inserito anche il nuoto come criterio per la partecipazione alle gare internazionali. A Modena si svolgerà anche una Manifestazione Promozionale Open di Para Laser Run per coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi con disabilità e abbiamo raccolto una bella partecipazione. Ringrazio gli organizzatori di Modena per la grande disponibilità, il Cip e l’Uipm per il supporto”.

Tra i ragazzi che parteciperanno al Trofeo Nazionale occhi puntati sugli atleti di casa Riccardo Spagnolini, reduce dal trionfo di un mese fa al Trofeo Nazionale Under 17, ed Emily Ferrari, salita più volte sul podio internazionale nel 2025. In gara anche la torinese Sara Beggio e l’atleta romano Leonardo Caccia, entrambi bronzo ai recenti Campionati Italiani Junior. Complessivamente saranno 72 i pentatleti (45 ragazzi e 27 ragazze) in gara tra gli Under 19, e 51 (27 ragazzi e 24 ragazze) tra gli Under 13. Le gare si svolgeranno tra la Palestra Polisportiva Saliceta S. Giuliano, la Piscina Dogali e il Campo Comunale di Atletica.