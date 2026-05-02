Addio a una vera icona dello sport italiano e non solo: Alex Zanardi si è spento nella serata di ieri, giovedì 1° maggio. Dopo il drammatico incidente in handbike, datato 2020, le sue condizioni erano rimaste lontane dai riflettori e protette dalla famiglia. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari insieme a Obiettivo 3, l’associazione dedicata agli atleti con disabilità fondata proprio da Alex. Il campione azzurro è stato ricordato da tutto il mondo dello sport con grande affetto con il Coni che ha promosso un gesto simbolico per onorarne la memoria nel miglior modo possibile.