Dalla Serie A alla Formula 1: lo sport osserva un minuto di silenzio per Alex Zanardi
Addio a una vera icona dello sport italiano e non solo: Alex Zanardi si è spento nella serata di ieri, giovedì 1° maggio. Dopo il drammatico incidente in handbike, datato 2020, le sue condizioni erano rimaste lontane dai riflettori e protette dalla famiglia. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari insieme a Obiettivo 3, l’associazione dedicata agli atleti con disabilità fondata proprio da Alex. Il campione azzurro è stato ricordato da tutto il mondo dello sport con grande affetto con il Coni che ha promosso un gesto simbolico per onorarne la memoria nel miglior modo possibile.
Morte Zanardi, lo sport osserva un minuto di silenzio: i comunicati di Figc e Coni
"La Figc e il presidente Gabriele Gravina - si legge nel comunicato diramato dalla Federcalcio - si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì, Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina ndr) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria".
Questa invece la nota del Comitato Olimpico italiano: "Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria di Alex Zanardi, "inimitabile campione dello sport"". Il momento di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi è stato osservato anche a Miami, sede del Gran Premio di Formula 1.