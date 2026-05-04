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Luca Mazzone: "Alex Zanardi per noi una fortuna"© AP

Luca Mazzone: "Alex Zanardi per noi una fortuna"

Il ricordo di un amico e compagno di handbike: tante medaglie assieme, su tutte l’oro a Rio 2016 nella staffetta: "L’abbraccio mi emoziona ancora"
Alberto Dolfin
1 min
TagsZanardi

Sette anni di successi insieme. Luca Mazzone deve la sua seconda vita paralimpica ad Alex Zanardi. Dopo Pechino 2008, la terza Paralimpiade da nuotatore, viene rapito dalle imprese londinesi viste alla tv dell’emiliano. Così, il fuoriclasse pugliese decide di allungare la sua carriera, cambiando disciplina. Il resto è storia, con 6 ori e 1 argento vinti insieme nel team relay tra il 2013 e al 2019, contando Mondiali e i Giochi di Rio 2016. Senza dimenticar

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