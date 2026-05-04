Luca Mazzone: "Alex Zanardi per noi una fortuna"

Sette anni di successi insieme. Luca Mazzone deve la sua seconda vita paralimpica ad Alex Zanardi. Dopo Pechino 2008, la terza Paralimpiade da nuotatore, viene rapito dalle imprese londinesi viste alla tv dell’emiliano. Così, il fuoriclasse pugliese decide di allungare la sua carriera, cambiando disciplina. Il resto è storia, con 6 ori e 1 argento vinti insieme nel team relay tra il 2013 e al 2019, contando Mondiali e i Giochi di Rio 2016. Senza dimenticar