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Funerali di Alex Zanardi: quando e dove ci sarà l'ultimo saluto al campione italiano

Il mondo dello sport e non si stringe per l'addio all'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico
2 min
TagsZanardifunerali

Il mondo dello sport è pronto a stringersi intorno alla famiglia di Alex Zanardi per l'ultimo saluto all'ex pilota e campione paralimpico, deceduto lo scorso 1 maggio. Nell'ultimo weekend Zanardi è stato ricordato con un minuto di raccoglimento in tutti gli stadi italiani e popo prima della partenza del Gran Premio di Formula 1 di Miami.

Funerali di Alex Zanardi: data, luogo e orario

L'ultimo saluto ad Alex Zanardi verrà celebrato martedì 5 maggio, alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. La cerimonia sarà celebrata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, che a giugno del 2020, dopo l'incidente in Val d'Orcia, fece mandare ad Alex Zanardi, una lettera di Papa Francesco. 

Addio a Zanardi, lutto cittadino a Bologna

La cerimonia verrà celebrata nella stessa Basilica in cui si tennero le esequie di Giulia Cecchettin e dei carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, hanno proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio.  All'interno della Chiesa potranno essere presenti mille persone

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