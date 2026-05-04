Funerali di Alex Zanardi: quando e dove ci sarà l'ultimo saluto al campione italiano
Il mondo dello sport è pronto a stringersi intorno alla famiglia di Alex Zanardi per l'ultimo saluto all'ex pilota e campione paralimpico, deceduto lo scorso 1 maggio. Nell'ultimo weekend Zanardi è stato ricordato con un minuto di raccoglimento in tutti gli stadi italiani e popo prima della partenza del Gran Premio di Formula 1 di Miami.
Funerali di Alex Zanardi: data, luogo e orario
L'ultimo saluto ad Alex Zanardi verrà celebrato martedì 5 maggio, alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. La cerimonia sarà celebrata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, che a giugno del 2020, dopo l'incidente in Val d'Orcia, fece mandare ad Alex Zanardi, una lettera di Papa Francesco.
Addio a Zanardi, lutto cittadino a Bologna
La cerimonia verrà celebrata nella stessa Basilica in cui si tennero le esequie di Giulia Cecchettin e dei carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, hanno proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio. All'interno della Chiesa potranno essere presenti mille persone