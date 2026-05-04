Pentathlon moderno, Trofeo Nazionale Under 19: a Modena trionfano Caringi e Pellegrini, gennaro e Ferrarini vincono tra gli Under 15

Roma, 04/05/2026 – Il Pentathlon Moderno è stato ancora protagonista a Modena. Nel fine settimana, infatti, più di 100 giovani pentatleti hanno gareggiato nel Trofeo Nazionale Under 19 e Under 15. Dopo la prova di scherma, disputata sabato presso la presso la Palestra della Polisportiva Salicela S. Giuliano, la Piscina Dogali e il Campo Comunale di Atletica hanno ospitato il nuoto, e le avvincenti prove di ostacoli e laser run, domenica 3 maggio. Il Trofeo Nazionale Under 19 parla romano, con le vittorie di Umberto Caringi e Sophie Pellegrini. Nella gara maschile il 18enne della società Farapentathlon, primo al termine di una brillante prova di scherma, è stato il migliore nel laser run chiudendo con 1575 punti finali. Secondo gradino del podio per l'astigiano Alessandro Boero (Junior Asti) con 1549 punti, terzo posto con 1516 punti e una bella conferma per Leonardo Caccia (Fiamme Oro), bronzo al recente Campionato Italiano Junior. Nella classifica a squadre gli atleti di casa di Modena (Spagnolini-Cavalli-Alessandro G.) hanno vinto con 4360 punti, precedendo le Fiamme Oro (Caccia-Dalia-Petrocchi) a 4356 e la Junior Asti (Boero-Cossutti-Ouhammou A.) a 4192 punti. Tra le ragazze, la quindicenne Sophie Pellegrini (Area 51), anche lei partita fortissimo con un'ottima prova di scherma, ha vinto con 1342 punti, precedendo l'astigiana Giulia Secci (Futura C.M.) a 1319 e l'atleta di casa Valentina Ibba (Avia Pervia) con 1298. Modenesi protagoniste anche sul podio a squadre femminile con il primo posto dell'Avia Pervia (Ibba-Montagnani-Ferrari) a 3819 punti, seguita dalle astigiane di Futura C.M. (Secci G.-Scofienza-Sarzi Amadè) a 3333. Tra gli Under 15 (nuoto, ostacoli e laser run) successo per il modenese Alessio Ferrarini (Pentamodena) in evidenza in tutte le prove e primo al traguardo con 1253 punti, davanti a Brando Morosetti (Athlion Roma) con 1230 e Mattia Fauci (One For Five) a 1227. Tra le ragazze l'astigiana Giorgia Gennaro(Futura C.M.) si conferma dopo la vittoria, sempre a Modena, nel Trofeo Nazionale Under 17, e vince con 1186 punti (prima nel nuoto e nel laser run). Secondo gradino del podio per Anna Simonelli Silva (C.U.S. Bergamoi) con 1145 punti, terza l'atleta di casa Elena Ganzerla (Pentamodena) a 1119 punti. Nella classifica a squadre maschile primo posto per One For Five (Fauci-De Simone-Panarese) con 3548 punti davanti a Pentamodena (Ferrarini-Cinelli-Spagnolini S.) a 3419 e Scuola Sport (Ouhammou N.-Centola-Meloni) con 3209. Sul podio a squadre femminile primo posto per Pentamodena (Ganzerla-Manicardi Ukhar-Pizzi) con 3245 punti seguite da Pentafiano (Zingaretti-Bero-Di Marco) a 3164 e dalle Fiamme Oro (Petrocchi-Loretucci-Fanari) con 3016 punti. Il prossimo appuntamento con una gara nazionale sarà il prossimo fine settimana (9 e 10 maggio) a Montelibretti con il primo Campionato Italiano di Obstacle Discipline di tutte le categorie, seguito dall'Assoluto.

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