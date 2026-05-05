Grande successo per il triathlon olimpico di Gallipoli: sport, spettacolo e alto livello agonistico

È stata una giornata di grande sport e partecipazione quella andata in scena ieri (3 maggio) a Gallipoli, in occasione della gara Gallipoli Olympic Triwave Caroli Edition di triathlon olimpico che ha segnato l’apertura della stagione agonistica del triathlon pugliese. L’evento, organizzato dalla società Asd Salento Triathlon Enjoy in collaborazione con Caroli Hotels, ha richiamato 174 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

La competizione, articolata sulle distanze classiche del triathlon olimpico – 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa – ha offerto spettacolo e grande intensità sin dalle prime battute, con un livello tecnico elevato e sfide avvincenti fino al traguardo. Suggestivo e particolarmente apprezzato anche il circuito di gara: la frazione di nuoto è partita dalla spiaggia dell’Ecoresort Le Sirene, in uno scenario naturale di grande impatto; la prova ciclistica si è sviluppata su un circuito ad anello lungo le strade provinciali e parte delle Serre salentine, mettendo alla prova resistenza e strategia degli atleti; infine, la frazione di corsa si è svolta sul lungomare G. Galilei, nell’area pedonale dei lidi, offrendo al pubblico la possibilità di seguire da vicino le fasi decisive della competizione.

In campo maschile, la vittoria è andata a Michele Insalata (Otrè Triathlon Team), che ha chiuso con un eccellente tempo di 1h56’36”. Alle sue spalle, Marcello Roncone (Freedogs Castellana) in 1h58’03” e Daniel Nicola De Benedetto (Terra dello Sport), terzo in 1h58’05”, a testimonianza di una gara combattutissima fino agli ultimi metri.

Tra le donne, dominio di Vanessa La Fronza (Aura Triathlon Team), che ha conquistato il primo posto con il tempo di 2h13’56”. Seconda posizione per Cristina Venuto (Aquatica Torino ASD) in 2h20’37”, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Carmen Albani (Freedogs Castellana) con 2h36’04”.

La manifestazione ha rappresentato anche la seconda tappa del Trofeo Magna Grecia (la prima si è disputata in Sicilia), prestigioso circuito del Sud Italia che coinvolge cinque regioni – Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania e Calabria – articolandosi in un totale di cinque gare. Gallipoli ha avuto l’onore di ospitare l’unica tappa pugliese del circuito, contribuendo a valorizzare il territorio e a promuovere lo sport come motore di aggregazione e sviluppo.

“Salento Triathlon Enjoy” esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, resa possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, i partner e i numerosi volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza lungo tutto il percorso.

Il successo della manifestazione conferma ancora una volta Gallipoli come location ideale per eventi sportivi di rilievo nazionale, capace di coniugare bellezza paesaggistica, organizzazione e passione sportiva.

Un appuntamento che apre nel migliore dei modi la stagione del triathlon nel Sud Italia, lasciando entusiasmo e aspettative elevate per le prossime tappe del circuito Magna Grecia.