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"Ad Alex interessava trovare occasioni d'infinito". L'omelia integrale di Don Pozza per Zanardi

Ci sono parole che non hanno bisogno di commenti. Come quelle pronunciate da don Pozza durante i funerali dell'immenso fuoriclasse bolognese. Sono andate dritte al cuore di tutti
Xavier Jacobelli
1 min
TagsZanardi

Don Marco Pozza è il parroco del carcere di massima sicurezza di Padova. Amico profondo di Alex Zanardi, ha pronunciato l'omelia durante i funerali di Alex, celebrati a Padova, nella Basi

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