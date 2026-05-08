Il momento di WWE Backlash: Roman Reigns difende il titolo e sale l'attesa per Torino

Domani, sabato 9 maggio, a partire dalla mezzanotte italiana, la Benchmark International Arena di Tampa (Florida) ospiterà WWE Backlash. L'evento, il primo grande appuntamento dopo le emozioni di WrestleMania 42, rappresenta un passaggio storico per la distribuzione dei contenuti in Italia: l'intero pacchetto WWE, compresi gli show settimanali e i Premium Live Event, è infatti ora trasmesso in diretta esclusiva su Netflix. Gli appassionati potranno seguire le gesta dei propri beniamini con il commento inconfondibile di Luca Franchini e Michele Posa, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento standard, accedendo inoltre a una vasta libreria di contenuti storici e documentari originali.