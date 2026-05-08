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Il momento di WWE Backlash: Roman Reigns difende il titolo e sale l'attesa per Torino

Il momento di WWE Backlash: Roman Reigns difende il titolo e sale l'attesa per Torino

Sabato 9 maggio scatta WWE Backlash in diretta su Netflix. Roman Reigns sfida Jacob Fatu, mentre il wrestling mondiale si prepara allo storico debutto in Italia.
2 min
TagsWWEwrestlingBacklash

Domani, sabato 9 maggio, a partire dalla mezzanotte italiana, la Benchmark International Arena di Tampa (Florida) ospiterà WWE Backlash. L'evento, il primo grande appuntamento dopo le emozioni di WrestleMania 42, rappresenta un passaggio storico per la distribuzione dei contenuti in Italia: l'intero pacchetto WWE, compresi gli show settimanali e i Premium Live Event, è infatti ora trasmesso in diretta esclusiva su Netflix. Gli appassionati potranno seguire le gesta dei propri beniamini con il commento inconfondibile di Luca Franchini e Michele Posa, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento standard, accedendo inoltre a una vasta libreria di contenuti storici e documentari originali.

Sfide titaniche e il mirino puntato su Torino

La card di Backlash promette scintille e risoluzioni di conti in sospeso. L’attenzione è catalizzata dal match per il WWE World Heavyweight Championship, dove il neo-campione Roman Reigns dovrà difendere la corona dall'assalto del pericoloso Jacob Fatu. Non mancheranno altri scontri generazionali: Bron Breakker cercherà di chiudere definitivamente la pratica contro Seth Rollins, mentre per il titolo degli Stati Uniti si affronteranno Trick Williams e Sami Zayn. Questo evento funge da trampolino di lancio verso un appuntamento che i fan italiani hanno segnato sul calendario da mesi: domenica 31 maggio, infatti, l'Inalpi Arena di Torino ospiterà Clash in Italy, il primo Premium Live Event della storia della WWE a svolgersi interamente nel nostro Paese.

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