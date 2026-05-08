Torino ospita Horizon 2026, la convention nazionale che mette al centro lo sport di base
Torino diventa per un giorno il centro del confronto sullo sport di base. Sabato 23 maggio 2026, all’Environment Park, andrà in scena HORIZON 2026, la prima Convention Nazionale dello Sport di Base promossa da CSEN e rivolta a dirigenti, associazioni e operatori del settore. La giornata è pensata come uno spazio di lavoro e confronto tra sport e competenze, con una struttura che alterna sessione plenaria e workshop pratici. Al centro, quattro grandi aree: tecnologia e intelligenza artificiale, trasformazioni sociali, leadership e comunità. Il programma riunisce un panel ampio e multidisciplinare di relatori: Antonella Forte, Giuliana Berardo, Emilia Caizzo, Giovanni Semi, Veronica Coppo, Giulia Pettinau, Elena Miglietti, Barbara Costamagna, Gero Cipollina, Helen Ghirmu, Beatrice Bettini ed Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese. Profili diversi che contribuiranno a costruire una lettura concreta delle sfide dello sport di base contemporaneo, dal ruolo educativo delle associazioni fino alla capacità dello sport di generare comunità e legami territoriali.
Tra i protagonisti anche Andrea De Beni, fondatore di Adaptive Academy e cofondatore di Bionic People, coinvolto anche nel ruolo di moderatore, accompagnando alcuni momenti di confronto della giornata. “Horizon 2026 è un evento che mette al centro chi ogni giorno costruisce sport nei territori. L’obiettivo è offrire strumenti, idee e relazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza il cambiamento”, spiega Gianluca Carcangiu, organizzatore e presidente di CSEN Piemonte. La convention si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare il ruolo dello sport di base come motore educativo, sociale e culturale, offrendo ai dirigenti strumenti concreti per affrontare il presente e costruire il futuro.