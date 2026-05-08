Torino ospita Horizon 2026, la convention nazionale che mette al centro lo sport di base

Torino diventa per un giorno il centro del confronto sullo sport di base. Sabato 23 maggio 2026, all’Environment Park, andrà in scena HORIZON 2026, la prima Convention Nazionale dello Sport di Base promossa da CSEN e rivolta a dirigenti, associazioni e operatori del settore. La giornata è pensata come uno spazio di lavoro e confronto tra sport e competenze, con una struttura che alterna sessione plenaria e workshop pratici. Al centro, quattro grandi aree: tecnologia e intelligenza artificiale, trasformazioni sociali, leadership e comunità. Il programma riunisce un panel ampio e multidisciplinare di relatori: Antonella Forte, Giuliana Berardo, Emilia Caizzo, Giovanni Semi, Veronica Coppo, Giulia Pettinau, Elena Miglietti, Barbara Costamagna, Gero Cipollina, Helen Ghirmu, Beatrice Bettini ed Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese. Profili diversi che contribuiranno a costruire una lettura concreta delle sfide dello sport di base contemporaneo, dal ruolo educativo delle associazioni fino alla capacità dello sport di generare comunità e legami territoriali.