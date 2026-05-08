Paddle out, remata collettiva a Ostia: l'evento per gli appassionati di surf

Un evento di grande valore sportivo e sociale si terrà il prossimo 24 maggio alle 11 presso il Pontile di Ostia: si tratta di una manifestazione simbolica e pacifica per tutti gli appassionati, una remata collettiva con tavole da surf (paddle out) che vedrà la partecipazione di tutte le scuole di surf di Ostia, unite per lanciare un messaggio chiaro: "I miei diritti non si mettono a bando" . Tutto ovviamente discende dalla Bolkestein che travolgendo l'usuale struttura degli stabilimenti travolge anche lo sport che negli stabilimenti si pratica. Ostia rappresenta una delle realtà italiane con il più alto numero di surfisti e appassionati di sport acquatici. Eppure, paradossalmente, la chiusura degli stabilimenti, per i ritardi nelle concessioni o nella messa a bando, si risolve in una drammatica carenza di luoghi adatti allo sport proprio nel mare di Roma. Allo stato attuale infatti la mancanza di bandi e di regole crea una situazione davvero paradossale e pericolosa : non esiste una chiara giurisdizione per praticare sport in acqua; mancano spazi autorizzati per lavorare (rimessaggi, depositi, strutture); non sono previsti servizi essenziali per utenti e atleti (docce, spogliatoi, armadietti); agli stabilimenti balneari non vengono concessi strumenti normativi (come i 45 bis) per collaborare con ASD/SSD; le spiagge libere non possono essere attrezzate per accogliere le attività sportive. Tutto questo penalizza non solo il surf, ma anche molte altre discipline come beach volley, beach tennis, footvolley, SUP, Canoa e numerosi sport emergenti.

L'appello

La richiesta è quella che nel rispetto delle regole e nella necessaria regolamentazione del settore della balneazione lo sport venga riconosciuto, sostenuto e reso accessibile, soprattutto per i giovani. Non serve guardare lontano: in molte realtà europee il mare è già uno spazio condiviso, organizzato e valorizzato per lo sport, con strutture e regole chiare che permettono alle associazioni di lavorare e ai cittadini di vivere il mare tutto l’anno, anche durante il periodo di transizione per gli adeguamenti normativi e la messa a bando delle attività di balneari. Si parla sempre di un eventuale rischio di non avere strutture balneari per la stagione estiva, ma c'è anche, collegato e scevro da colpe personali, il concreto pericolo di impedire la pratica di sport che negli stabilimenti, con gestioni separate e molto spesso in affitto dal gestore autorizzato, diffondono, valorizzano e sostengono la pratica sportiva.