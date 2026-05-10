WWE Backlash, Roman Reigns sopravvive a Fatu: ma il finale è un caos

WWE Backlash 2026, trasmesso in esclusiva su Netflix per tutti gli abbonati, lascia un segno profondo, soprattutto nel main event. Roman Reigns conserva il titolo mondiale, ma lo fa nel modo più controverso possibile . Di fronte a lui un Jacob Fatu feroce, dominante, quasi incontrollabile. Il “Samoan Werewolf” gioca la partita perfetta per lunghi tratti, imponendo ritmo e fisicità, ma viene tradito dall’esperienza — e dall’astuzia — del campione.

Reigns fatica, subisce, arriva persino a un passo dal crollo sotto la presa letale del rivale. Poi cambia tutto: un gesto scorretto, il colpo decisivo, lo schienamento. Vittoria sì, ma il prezzo è altissimo. Nel post match Fatu perde definitivamente il controllo e lascia Reigns al tappeto, schiumante di rabbia, in una scena che racconta più di qualsiasi risultato. Il titolo resta a Reigns, ma la scena è tutta per Fatu, ormai lanciato come nuova minaccia assoluta.

Iyo Sky e Asuka: spettacolo puro

Se il main event è stato caos e tensione, il match tra Iyo Sky e Asuka è stato pura tecnica e narrazione. Maestra contro allieva, esperienza contro velocità. Asuka parte forte, domina con aggressività, ma Sky risponde con ritmo e precisione.

La svolta arriva nei dettagli: la giovane giapponese legge ogni mossa dell’avversaria, neutralizza persino il temuto mist e costruisce la vittoria con lucidità. Il colpo finale dall’alto chiude un match di altissimo livello. Dopo il suono della campana, l’abbraccio tra le due suggella una storia che va oltre il risultato.

Breakker cresce, Rollins cade

Importante affermazione anche per Bron Breakker, che supera il suo mentore Seth Rollins in un confronto intenso. Rollins prova a fare la differenza con esperienza e creatività, ma la potenza del giovane avversario è decisiva.

Tra interferenze e momenti spettacolari, Breakker trova il tempo giusto per colpire e chiudere il match. Una vittoria che pesa, perché lo proietta definitivamente tra i protagonisti, senza ridimensionare troppo Rollins, rimasto competitivo fino all’ultimo.

Tra spettacolo e caos: gli altri match

Serata più complicata per Sami Zayn, sconfitto da Trick Williams in un match condizionato dalla presenza ingombrante del rapper Lil Yachty. Troppe interferenze, ritmo spezzato, ma finale comunque deciso da un colpo pulito di Williams che mantiene il titolo.

Spazio anche all’intrattenimento puro con Danhausen, protagonista di un match surreale tra cloni e situazioni grottesche. In coppia con una versione “ridotta” di sé, riesce a superare The Miz e Kit Wilson in un segmento più vicino allo show che alla competizione, ma comunque efficace per coinvolgere il pubblico.

Riepilogo risultati WWE Backlash 2026