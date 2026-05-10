Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Granzotto nuovo presidente

I Soci del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo hanno eletto il Presidente per il prossimo triennio Andrea Granzotto, classe 1969, avvocato e partner di un noto Studio internazionale legale e tributario. È il più giovane Presidente della storia del Circolo che a sua volta è il sodalizio più antico della capitale nonché uno dei più antichi d’Italia con centocinquantaquattro anni di storia da raccontare. “Sono felice, onorato e orgoglioso non di aver vinto le elezioni ma sopra ogni cosa di essere stato nominato presidente del Circolo" ha dichiarato l’emozionato neo presidente. Nei due precedenti mandati ha ricoperto il ruolo di Consigliere alle Attività Sportive sotto la presidenza dell’olimpionico Daniele Masala che gli ha passato il timone di comando del Circolo.

Predisposizione innata per il diritto sportivo, è stato impegnato nelle recenti Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 quale responsabile legale per il Comune di Cortina d’Ampezzo, ha ricoperto dal 2021 al 2024 l’incarico di legale di riferimento della Divisione calcio a 5 FIGC LND sotto la presidenza di Luca Bergamini, è membro del Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico nonché del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cortina. È altresì presidente della Commissione Sportiva del Club dei Circoli Sportivi Storici. Sportivo anche nello svolgimento dell’attività, pratica la maggior parte degli sport che si svolgono al Circolo, dal canottaggio al nuoto, dal tennis (è campione sociale di doppio in coppia con il figlio Francesco) al calcetto, senza dimenticare corsa, padel e vela. Sposato con due figli, Francesco e Filippo, entrambi soci ordinari del Sodalizio dal compimento del sedicesimo anno di età come prevede lo Statuto sociale.

Famiglia di giornalisti quella di provenienza paterna e di medici quella materna. Il nonno paterno Gianni Granzotto nel 1974 con Indro Montanelli fonda “Il Giornale” del quale è prima amministratore delegato e poi presidente; ha inventato la rubrica televisiva centrata sui temi della politica “tribuna elettorale” e ha ricoperto incarico di amministratore delegato della RAI e Presidente dell’ANSA per poi dedicarsi alla scrittura di libri di storia, tra i quali i più noti sono Carlo Magno, la Battaglia di Lepanto, Cristoforo Colombo e Annibale. Sulle stesse orme il padre Gabriele, capo ufficio stampa delle principali società pubbliche degli anni novanta, da Aeroporti di Roma ad Autostrade.

Il nonno materno, Dino Scalabrino, è stato un grande medico, un instancabile promotore delle acque e della sua città Montecatini Terme in tutto il mondo, oltre che uno straordinario esperto d’arte, amico di grandi pittori e scultori a livello internazionale. Per tanti anni direttore sanitario delle Terme, presidente dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno e fondatore dell’Accademia d’arte a Montecatini Terme che porta il suo nome.