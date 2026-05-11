Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) — Dennis Baretta è medaglia di bronzo agli Europei di Taekwondo 2026 . L'azzurro chiude al terzo posto nella categoria -68 kg maschile al termine di una giornata che lo ha visto protagonista dal primo combattimento fino alla semifinale, persa contro il turco Berkay Erer.

Baretta ha aperto il suo Europeo ai sedicesimi superando il lussemburghese Sekou Coulybaly, per poi conquistare gli ottavi battendo il tedesco Emre Cavusman. Ai quarti l'azzurro ha firmato la prova che è valsa la medaglia: contro l'ungherese Levente Mark Jozsa è 2-1 al termine di un combattimento equilibrato, con il round decisivo gestito con lucidità e ritmo crescente. In semifinale, contro il turco Erer, Baretta ha ceduto 0-2, centrando comunque il bronzo, prima medaglia azzurra di questi Campionati Europei.

I risultati degli altri azzurri

Nella stessa giornata sono usciti dal tabellone gli altri azzurri impegnati: Elisa Bertagnin nei -46 kg femminili, sconfitta agli ottavi da Rivka Bayech (Israele); Giulia Maggiore nei -67 kg femminili, fermata ai quarti dalla montenegrina Andrea Berisaj dopo aver superato i due turni precedenti; Mattia Molin nei +87 kg, fuori agli ottavi. Nel para taekwondo, Suemi Ricci si è arresa nei -47 kg K44 alla francese Zakia Khudadadi, campionessa paralimpica in carica.

I prossimi impegni

Il bronzo di Baretta apre il bilancio italiano agli Europei di Monaco, ultima grande tappa continentale prima del Roma Grand Prix in programma a giugno al Foro Italico. Domani torneranno sul tatami quattro azzurri: Abderrahman Touiar nei -58 kg e Emanuele Vittorio Maturo nei -80 kg per il settore senior maschile, Anna Frassica nei -53 kg per il femminile.