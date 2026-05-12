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Ready to Play, il progetto della Fipm riparte da Livorno: Aldo Montano testimonial© ANSA

Ready to Play, il progetto della Fipm riparte da Livorno: Aldo Montano testimonial

Venerdì 15 e sabato 16 maggio il progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno sbarca nella città toscana: tutte le info
3 min
TagsReady to playPentathlon

Dopo il grande successo delle prime tre tappe organizzate a Benevento, Civitavecchia e San Giustino, riparte da Livorno READY TO PLAY #FIPMINITALIA, il nuovissimo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

L’obiettivo di READY TO PLAY #FIPMINITALIA è quello di avvicinare i più giovani allo sport, attraverso il gioco e l’attività fisica, promuovendo lo spirito di squadra, il rispetto per le regole e la passione per il movimento.

Si partirà venerdì 15 maggio, quando gli studenti della scuola primaria Gianni Rodari dell’Istituto Comprensivo “Minerva Benedettini” saranno i protagonisti di incontri e momenti di condivisione, durante i quali i rappresentanti della Federazione Italiana Pentathlon Moderno parleranno ai ragazzi e alle ragazze per promuovere i valori dello sport, del fair play, della multidisciplinarità e della resilienza, attraverso momenti di racconto, confronto e strumenti didattici pensati appositamente per il progetto.

Testimonial d’eccezione sarà l’ex schermidore Aldo Montano, anche lui presente a scuola per l’incontro con gli studenti. Giocherà in casa e, fra le altre cose, parlerà dei suoi successi più iconici, a partire dalle cinque medaglie olimpiche nella sciabola: oro individuale ed argento a squadre ad Atene 2004, bronzo a squadre a Pechino 2008 e Londra 2012, argento a squadre a Tokyo 2020. Uno sportivo che, con le sue vittorie e il suo impegno, ha saputo fermare il tempo.

L’iniziativa proseguirà sabato 16 maggio, in Piazza della Repubblica dove, dalle 10.30, sarà allestito un villaggio sportivo aperto a tutti, con ingresso gratuito: i più giovani – che potranno partecipare accompagnati dai genitori – avranno la possibilità di cimentarsi in attività e giochi ispirati al Pentathlon Moderno, guidati dagli istruttori della federazione.

Durante le tappe di READY TO PLAY #FIPMINITALIA, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire tutti i segreti della PENTA FORCE, cioè della squadra formata da cinque supereroi, ciascuno dei quali incarna lo spirito e la disciplina di una delle prove del Pentathlon Moderno: Blady per la scherma, Splash per il nuoto, RunStar per la corsa, Laserix per il tiro con pistola laser e Jumpy per l’Obstacle.

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