Europei Taekwondo Monaco 2026: Cirivello dargento nei -54 kg, l'Italia chiude con quattro medaglie

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Argento nei -54 kg per Gaetano Cirivello agli Europei di Taekwondo a Monaco di Baviera , chiusi così con quattro medaglie (in quattro giornate di gara) dall'Italia che aveva già festeggiato il bronzo di Dennis Baretta (-68 kg), l'argento di Abderrahman Touiar (-58 kg) e il bronzo di Ludovico Iurlaro (-63 kg). Quattro medaglie firmate da quattro atleti del settore senior maschile, con un dato che salta agli occhi sopra ogni altro: tre dei quattro medagliati hanno meno di vent'anni : 16 anni Touiar, 18 Cirivello, 19 Iurlaro. Il vivaio azzurro si è preso il palcoscenico continentale, e lo ha fatto da protagonista in attesa del Grand Prix di Roma . È un segnale che pesa in prospettiva. Il ciclo olimpico verso Los Angeles 2028 si apre con una generazione di atleti italiani che a Monaco hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, lasciando intravedere margini di crescita ancora ampi.

Cirivello d'argento: l'Italia chiude gli Europei con 4 medaglie

Il diciottenne Cirivello ha chiuso al secondo posto, fermato solamente in finale dallo spagnolo Jairo Agenjo Trigos (0-2 il punteggio) dopo quattro vittorie consecutive. L'azzurro costruisce la finale con quattro combattimenti gestiti senza concedere nulla. Ai sedicesimi supera 2-0 il cipriota Antreas Spyrou, poi agli ottavi chiude 2-0 il tedesco Christos Rafail Nitsas. Ai quarti di finale è ancora un 2-0 a regolare il georgiano Vitali Geladze, prima della semifinale contro il bulgaro Hristiyan Georgiev: vittoria 2-0 e biglietto staccato per l'atto conclusivo. In finale, contro lo spagnolo Agenjo Trigos, Cirivello paga la maggiore esperienza dell'avversario e cede 0-2. Primo round equilibrato nella fase iniziale, poi lo spagnolo allunga e prende il largo nel finale. Nel secondo Agenjo Trigos gestisce il vantaggio e chiude i conti, lasciando all'azzurro la medaglia d'argento e il secondo posto sul podio continentale.

La soddisfazione del direttore tecnico Nolano

"Abbiamo ottenuto un risultato che ci riempie d’orgoglio, grazie a una squadra competitiva, fatta di ragazzi giovanissimi. Cirivello e Iurlaro sono del 2007, l'età di Touiar l'abbiamo ripetuta più volte: deve ancora compiere 17 anni - ha dichiarato il direttore tecnico Claudio Nolano -. Sottolineo inoltre che ci riportiamo a casa quattro medaglie al netto dell'assenza di Simone Alessio e Vito Dell'Aquila. Da Monaco torniamo con la consapevolezza che oltre ai nostri due atleti di punta nella nazionale azzurra ci sono altri ragazzi già in grado di raggiungere traguardi importanti a livello internazionale".

I risultati degli altri azzurri nella giornata conclusiva

Nella stessa giornata conclusiva degli Europei di Monaco di Baviera si è fermata agli ottavi Lucrezia Maloberti, sconfitta 0-2 dalla serba Andrea Bokam nei -49 kg femminili dopo aver superato i due turni precedenti contro Zahro Mirzaee e la tedesca Supharada Atesli. Out anche Angelo Mangione nei -74 kg maschili, battuto 1-2 dal croato Marko Golubic al termine di un combattimento equilibrato fino al terzo round.

La nazionale azzurra punta ora il Grand Prix di Roma

Il prossimo appuntamento per la nazionale azzurra è il Roma Grand Prix, in programma dal 4 al 7 giugno al Foro Italico. Tappa decisiva del circuito mondiale, l'evento di Roma vale punti pesanti nel ranking olimpico e vedrà ai blocchi di partenza i migliori interpreti del taekwondo internazionale. Tra loro anche due delle punte di diamante dell'Italteam, Simone Alessio e Vito Dell'Aquila, che torneranno a combattere davanti al pubblico di casa. Per l'Italia, dopo Monaco, l'occasione di confermare al Foro Italico quanto costruito in Germania.