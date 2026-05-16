È scattata Napoli capitale europea dello sport 2026

Campo da padel, palco fitness e olistico, calisthenics e street lifting, tatami per arti marziali e allenamenti functional e olistici, ring per boxe, campo da mini calcio gonfiabile, area mobile per seminari informativi, prevenzione e consulenze posturali. È partita dalla Rotonda Diaz con questo straordinario villaggio sportivo e toccherà tutte le Municipalità del Comune di Napoli “Città Parthenope Sport in Tour”, evento ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. La prima tappa è stata anche l’occasione per presentare alla stampa l’itinerario e gli eventi che compongono il programma. Al taglio del nastro, insieme agli organizzatori di “Città Parthenope Sport in Tour” Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco (ASD Kemy), hanno partecipato l’Assessora allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Referente Giovani e Sport di Città Metropolitana di Napoli Sergio Colella, il Presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola, il volto storico della radiofonia italiana e talent scout Gianni Simioli, il consigliere comunale Fulvio Fucito .

«Città Parthenope Sport in Tour è proprio l'iniziativa caratteristica e, forse, anche di spicco della nostra Napoli Capitale Europea dello Sport. Gli organizzatori hanno immaginato di suddividere in dieci giornate tantissimi sport proprio per coinvolgere tutte le municipalità e per realizzare iniziative diffuse. Quindi è la realizzazione di quella Napoli Capitale dello Sport nel senso di sport diffuso ovunque e, soprattutto, non solo all'interno di impianti sportivi ma anche nelle piazze e tra le strade, facendo anche conoscere le bellezze e le potenzialità di Napoli. Ha anche un forte valore sociale: portare lo sport anche a ragazze e ragazzi che sono lontani dal mondo sportivi. È proprio per il modo in cui è stato concepito questo progetto che il Comune di Napoli lo ha accolto con entusiasmo» così l'assessora Emanuela Ferrante.

«Dieci eventi, uno per ogni Municipalità del Comune di Napoli. Abbiamo deciso di scendere nelle piazze e tra le strade. Un tour che rende protagoniste le ASD territoriali, i circoli sportivi e, soprattutto, tutti i trainer, gli appassionati, gli sportivi. Tutto il mondo dilettantistico dello sport perché tutto inizia con loro. Ogni tappa avrà degli sport, quindi cercheremo di adattarci in base alla location e alla disponibilità della Municipalità. Oggi che siamo qui nella giornata inaugurale alla rotonda Diaz e sul lungomare di Napoli abbiamo montato un campo da padel, abbiamo il palco fitness, il tatami per tutte le attività olistiche functional, un campo da calcetto 3 contro 3, abbiamo il ring per la box, un'area seminari e consulenze posturali gratuite. Quindi abbiamo cercato di creare un piccolo villaggio sportivo aperto al pubblico» parole di Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco.

«Includere, far partecipare, coinvolgere, integrare, appassionare: credo sia la formula vincente per interessare i ragazzi, convogliare le loro energie e canalizzare le proprie inclinazioni. Va in tale direzione Città Parthenope Sport in Tour, evento multidisciplinare itinerante nelle 10 Municipalità. E in un momento dove persistono ancora violenze e disagio giovanile, lo sport deve mostrare anche le sue finalità pedagogiche per una crescita sana delle nuove generazioni, che vanno accompagnate nel loro percorso evolutivo», ha sottolineato Sergio Colella.

«Lo sport è di chi lo fa e di chi lo racconta. Non soltanto i grandi campioni. Basta fare pratica sportiva anche in maniera dilettantistica per stare bene. Lo sport è sempre amicizia anche quando c'è un trofeo in palio. Sicuramente un ruolo importante lo abbiamo anche noi della stampa sportiva perché esaltiamo luoghi, territori, valori. E questo deve essere il punto cardine: andare in giro e portare ovunque lo sport e tutto quanto lo sport insegna» il messaggio di Gianfranco Coppola.

«Questo un progetto che trovo meraviglioso perché è come fare un "porta a porta". Arrivare ovunque nelle 10 Municipalità significa raggiungere direttamente anche quelli che sono assolutamente più resistenti alle discipline sportive, che, come sappiamo, formano non solo fisicamente, ma soprattutto dal punto di vista umano, trasmettendo i valori del rispetto della competizione sana, della meritocrazia, dell'impegno. E credo che siano antidoto fondamentale anche per qualche combattere seriamente e concretamente completamente i troppi episodi di violenza giovanile minorile e anche quelli tra adulti perché oramai usciamo di casa con l'intento di combattere e di vincere un nemico, che non c'è molto spesso. Questo progetto, Città Parthenope Sport in Tour inizia proprio oggi, mentre si sta svolgendo la marcia della pace. Mi sembra un segnale bello e importante» le parole di Gianni Simioli.

LE TAPPE DI CITTA PARTHENOPE SPORT IN TOUR

Fino al 31 ottobre, “Città Parthenope Sport in Tour” realizzerà villaggi sportivi diversificati nei contenuti, che consentiranno alle ASD territoriali di essere protagoniste con esibizioni e lezioni e di approfondire contenuti medico-scientifici e temi sociali nell’area mobile per seminari informativi e prevenzione, che sarà in tutte le tappe. Prossimo appuntamento: sabato 23 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, in Piazza Municipio, dove a comporre il villaggio ci saranno un ring per boxe, un tatami per functional, olistico e arti marziali e un’area fitness musicale. Sabato 13 giugno, dalle 8:30 alle 13:00, al Rione Sanità, in programma una cardio camminata in silent di 2 ore con 4 soste, ciascuna dedicata a una disciplina fitness. Sabato 27 giugno, dalle 10:00 alle 20:00, negli spazi di Club Padel Higuana in programma partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 11 luglio, dalle 15:00 alle 22:00, in Piazza degli Artisti al Vomero, ci saranno palco fitness musicale e olistico, area cycling in silent, tatami per area functional e preparazione atletica, ring per boxe. Sabato 12 settembre, dalle 15:00 alle 21:00, “Città Parthenope Sport in Tour” animerà il Palavesuvio e il Centro Ester di Ponticelli con campi da padel, campo da basket, campo da mini calcio, palco danza, tessuti aerei. Sabato 19 settembre, dalle 10:00 alle 20:00, Padel Club Napoli Centro e un’area al Centro Direzionale: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 3 ottobre, dalle 9:00 alle 20:00, in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia: training con sparapalle, campo da pickleball, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe, danza dinamica e tessuti aerei. Sabato 17 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00, negli spazi di Azul Padel a Pianura: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 31 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00, al CUS Napoli di Fuorigrotta: campo da basket, campo da calcio, campo da volley, fitness musicale e olistico, palco danza, tessuti aerei e Side by Side Run-camminata in coppia con le due persone unite da un cordino.