World Cup 2026 di pentathlon moderno: Bovenzi, Malan e Agavriloaie centrano la finale in Bulgaria  

Pentathlon moderno, brillano gli azzurri

Nella semifinale A Matteo Bovenzi, dopo le 17 vittorie conquistate nel Seeding Round di scherma, è stato il più veloce negli ostacoli, in 22″70, il migliore nella prova di nuoto (00:51.56), e partito primo nel laser run ha gestito al meglio la sua gara chiudendo al comando con 1542 punti. Ottima gara anche per il bronzo olimpico Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) che un anno fa a Pazardzhik conquistò la sua prima vittoria in World Cup, e al debutto stagionale in Bulgaria. Partito dalle 18 vittorie del Seeding Round, Malan, con il terzo tempo nel nuoto (00:56.79), un buon 24″36 negli ostacoli e una bella prova nel laser run ha chiuso con 1541 punti. Una semifinale che ha visto protagonista anche un altro bronzo olimpico, il coreano Jun Woong Tae (Tokyo 2020), alla prima gara del quadriennio, mentre un infortunio nel corso dell’eliminazione diretta (scherma) ha fermato il numero 1 al mondo e campione del mondo Moutaz Mohamed. Nella semifinale B grande rimonta di Denis Agavriloaie, partito dalle 8 vittorie nel Seeding Round, secondo nella prova di nuoto (00:56.52), quinto negli ostacoli in 23″65 e tra i primi nove al termine di una bella prova nel laser run chiuso in 10:40. Per lui 1549 punti finali. Tra i protagonisti l’egiziano Mohamed El Ashqar che ha siglato il nuovo record mondiale di ostacoli in 18″38 e il turco Kivanc Tasyaran che, partito dodicesimo nel laser run (a 1:16), ha chiuso in 10:15.