Grande successo al Big Babol The Spot di Ostia in occasione dei campionati italiani di skateboarding

Due giorni di puro fuoco per chi vive la bowl, tra linee tiratissime, trick pesanti e una grande energia trasmessa al numeroso pubblico presente e arrivato anche dall’estero, tra appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare uno spettacolo unico con i rider più forti provenienti da tutta Italia. Il tutto in uno spot iconico come l’incredibile Big Babol The Spot Skatepark di Ostia da sempre location di riferimento di Skate Italia per i grandi eventi - come la tappa del mondiale che ci sarà tra qualche settimana - e vibe davvero giusta con alle spalle una storia sportiva e sociale tra le più uniche in Italia per vivere lo skateboarding in modo autentico e come in una famiglia.

LA GARA. Un livello altissimo ha visto una battaglia fino all’ultimo trick, dove nel maschile ha avuto la meglio Guglielmo Marin, già ai vertici del ranking italiano, ai danni del nostro grande campione e “veterano” delle Fiamme Gialle Alessandro Mazzara. Al terzo posto si è piazzato il bravo Raffael Tomè. Nelle donne, Greta Samaritani si è imposta tra le italiane, seguita da Gaia Antonioni, mentre la medaglia di bronzo è andata a Celeste Vassena. Emozionanti anche le gare dei più piccoli che trovano in questo sport la massima espressione di libertà e divertimento generando acrobazie di ogni genere. Avvincenti le gare dei master per gli over 30, che trovano in questo sport sempre un’ottima occasione durante il tempo libero, per divertirsi anche insieme ai propri figli. Infine, dopo il grande successo del 2024 e del 2025, non poteva mancare il Campionato Italiano di Fingerboarding che ha coinvolto tanti ragazzi e le loro dita per acrobazie di ogni genere.