Grande successo degli sport invernali a "sport in famiglia" all’Eur
Anche il Presidente del CONI Buonfiglio ha provato le carabine laser del biathlon. Presente anche il Ministro Abodi ed il tecnico federale del progetto biathlon4all Barbara Ertl
La febbre per gli sport invernali continua. L’effetto delle Olimpiadi Milano – Cortina si conferma un volano fondamentale per la promozione e la diffusione degli sport invernali che va oltre l’evento stesso. La riprova è arrivata dall’entusiasmo e dalla partecipazione di giovani e meno giovani all’area gestita dal Comitato Regionale Lazio Sardegna della FISI nel suggestivo scenario del parco Centrale dell’Eur nell’ambito della nota kermesse “Sport in Famiglia” che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole romane. Tanti, tantissimi i ragazzi che si sono avvicinati allo stand del Comitato Regionale Lazio – Sardegna della FISI per un primo contatto con le discipline degli sport invernali come sci alpino, fondo e biathlon utilizzando una pista sintetica da sci in neveplast, allestita per l’occasione insieme a quattro linee di tiro e grazie all’utilizzo di speciali carabine laser sotto il vigile sguardo dei tecnici delle tre discipline. Ed è stato proprio il biathlon con le sue carabine laser a suscitare l’interesse non solo di tanti ragazzi ma addirittura di ospiti illustri come il Ministro dello Sport i Giovani Andrea Abodi ed il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, molto interessati alla spettacolare disciplina. Il Numero del CONI, particolarmente rapito dal fascino del biathlon ha voluto anche provare la carabina laser nell’area di tiro opportunamente predisposta. Il Ministro Abodi invece dopo un eccellente 5 su 5 fatto registrare nella scorsa edizione ha declinato l’invito limitandosi ad un simpatico commento: “Dopo l’en plein dell’anno scorso preferisco lasciare un buon ricordo”. Ma sono stati numerosi anche i ragazzi che hanno affollato e provato l’ebrezza dei primi passi sugli sci sia da discesa che da fondo sulla pista in sintetico allestita per l’occasione. “Si è stata una bella esperienza. Sinceramente non ci saremmo aspettati tanto entusiasmo. L’interesse del Ministro Abodi e del Presidente del CONI rappresenta uno stimolo in più per tutto il nostro movimento. L’augurio è che queste attività promozionali possano portare sempre più bambini e ragazzi ad avvicinarsi alle nostre discipline” ha sottolineato Andrea Ruggeri Presidente del CLS – FISI. Sulla stessa falsariga le parole di Maria Antonia Brighetti, responsabile regionale di biathlon: “Sono state tre giornate intense di energia, gioco, condivisione e divertimento per grandi e piccoli, perché lo sport è davvero di tutti. Tre giornate indimenticabili di energia, sorrisi e condivisione! Tutti insieme, visitatori, famiglie, studenti, atleti, istruttori, 27 federazioni, 6 enti di promozione e 50 associazioni hanno partecipato per rendere questo evento un successo straordinario, celebrando i valori dell’inclusione, della sostenibilità e della comunità, perché lo sport è Famiglia!” La FISI-CLS insieme a biathlon4all è stata presenti con 8 tecnici, tra cui i responsabili regionali di sci alpino, Marco Verdecchia, e biathlon, Maria Antonia Brighetti oltre al tecnico federale Barbara Ertl, responsabile per l'Italia del progetto Biathlon4all.
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